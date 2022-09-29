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Сводка новостей от 29 сентября 2022

Церковь и музеи намерены упрочить взаимодействие
Состоялся круглый стол, посвященный взаимоотношениям Русской Православной Церкви и музейного сообщества…

Музей28 сентября 2022 года в Издательском Совете Русской Православной Церкви в рамках деятельности Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации прошел круглый стол, на котором рассматривался проект документа «Взаимоотношения Русской Православной Церкви и музейного сообщества», сообщает сайт Издательского Совета РПЦ.

Работу круглого стола, проходившего в очно-дистанционном формате, возглавил председатель Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации митрополит Калужский и Боровский Климент, а модератором выступил викарий Астанайской епархии епископ Каскаленский Геннадий — руководитель рабочей группы «Церковь и культура». Сообщения сделали: директор музея Московской духовной академии «Церковно-археологический кабинет» А.С. Новиков; ведущий специалист Патриаршего Совета по культуре иеродиакон Арсений (Писарев); директор Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова Н. Ф. Поленова; кандидат юридических наук, преподаватель Костромской духовной семинарии монахиня Елена (Гаранова) и сотрудник Издательского совета Русской Православной Церкви иеродиакон Вонифатий (Вельмякин).

На форуме состоялось обсуждение последней редакции проекта документа «Взаимоотношения Русской Православной Церкви и музейного сообщества», прозвучали предложения внести в него больше практических рекомендаций, которые позволят более бережно сохранять памятники и предметы церковного искусства. Были затронуты вопросы, касающиеся работы реставраторов, древлехранителей, прозвучало предложение ввести курс «Основы музейного дела» в духовных учебных заведениях.

Также участники круглого стола призвали уделять больше общественного внимания лучшим достижениям современного православного искусства, в том числе зодчества, иконописи, включая эти образцы в музейное пространство.

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