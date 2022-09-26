Деятельность религиозной организации может быть прекращена на основании добровольного решения её членов или постановлением суда, заявили в ведомстве…

Органы исполнительной власти и местного самоуправления не имеют права принудительно прекращать деятельность Украинской Православной Церкви. Об этом сказано в письме Министерства культуры и информационной политики Украины, направленном на имя клирика Волынской епархии УПЦ протоиерея Валерия Пилипчука в ответ на его запрос в Офис Президента, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Pravoslavna.volyn.ua.

Священник обратился в Офис Президента Украины после решения Городищенского сельского совета о запрете деятельности Украинской Православной Церкви на территории громады. По его мнению, данное решение сельсовета является незаконным и ограничивает права верующих.

Министерство культуры, в ответ на обращение клирика, напомнило о нормах Конституции и действующих законов Украины, которые регламентируют государственно-церковные отношения, а также уведомило по каким причинам деятельность религиозной организации может быть прекращена.

Резюмируя своё письмо, Министерство культуры и информационной политики Украины отметило:

«Таким образом, деятельность Украинской Православной Церкви (УПЦ), как и любой другой религиозной организации, согласно Закону, может быть прекращена на основании добровольного решения ее членов (учредителей) или по решению суда в случае нарушения ею требований законодательства. При этом перечень оснований, при которых деятельность УПЦ может быть принудительно прекращена по решению суда, является исчерпывающим, а наличие таких оснований нуждается в доказательстве в судебном порядке, в частности в пределах уголовного производства.

Учитывая это, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, их должностные лица не имеют права принудительно прекращать деятельность Украинской Православной Церкви".

Тем не менее, заявление Минкульта Украины никак не останавливают беззакония местных чиновников, которые делают в отношении верующих УПЦ всё, что хотят.

Русская линия