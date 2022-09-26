25 сентября 2022 года, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, пред Воздвижением, день отдания праздника Рождества Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию, сообщает Патриархия.Ru.

Богослужение состоялось в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.

На сугубой ектении Святейший Владыка вознес прошения:

Еще молимся Тебе, Господу Спасителю нашему, о еже прияти молитвы нас недостойных рабов Твоих в сию годину испытания, пришедшую на Русь Святую, обышедше бо обыдоша ю врази, и о еже явити спасение Твое. Рцем вси, Господи, услыши и помилуй.

Еще молимся о еже благосердием и милостию призрети на воинство и вся защитники Отечества нашего, и о еже утвердити нас всех в вере, единомыслии, здравии и силе духа. Рцем вси, Господи, услыши и милостивно помилуй.

Также за богослужением Предстоятель Русской Православной Церкви прочитал молитву о Святой Руси:

Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренныя рабы Твоя, услыши и помилуй нас: се бо брани хотящия ополчишася на Святую Русь, чающе разделити и погубити единый народ ея.

Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу.

Верным чадам Твоим, о единстве Русския Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою яже есть Церковь Живаго Бога, и замыслы их ниспровергни.

Благодатию Твоею власти предержащия ко всякому благу настави и мудростию обогати!

Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедех Твоих утверди, крепость духа им низпосли, от смерти, ран и пленения сохрани!

Лишенныя крова и в изгнании сущия в домы введи, алчущия напитай, недугующия и страждущия укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подаждь!

Всем же во дни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори!

Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, возстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, яко да единеми усты и единем сердцем исповемыся Тебе, Единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл произнес проповедь:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного (Ин. 3:16).Отдал на что? На смерть! Единородного Сына, Божественного Сына! И почему же потребовалась эта страшная божественная Жертва, масштабы которой и значение которой невозможно человеческим умом охватить? Всемогущий Бог отдает Самого Себя на казнь, которой казнили преступников, изгоев человеческого общества, действительно совершивших страшные, опасные преступления.

Когда задумываешься об этой неизреченной божественной Жертве, трудно человеческим умом охватить весь божественный замысел. Но совершенно очевидно, что Господь отдает Себя, по-человечески страдает и умирает не для чего-то, что было бы для нас совершенно не понятно и присуще только Ему, имеющему необъятное знание о Себе Самом. Он дает нам возможность понять, что если Бог в Сыне Своем отдает Свою человеческую жизнь ради других людей, ради рода человеческого, значит жертвенность есть высочайшее проявление любви человека к своим ближним. Жертвенность есть величайшее проявление лучших человеческих качеств.

Мы знаем, что сегодня многие погибают на полях междоусобной брани. Церковь молится о том, чтобы брань сия закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И одновременно Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.

Война, которая сейчас идет на просторах Руси, — это междоусобная брань. И потому так важно, чтобы в результате этой брани не возникла волна ожесточения и отчуждения; чтобы братские народы не разделила непроходимая стена ненависти. И от того, как мы все сегодня будем себя вести по отношению друг к другу, что мы будем просить у Господа в своих молитвах, на что надеяться, — будет во многом зависеть не только исход сражений, но и то, что произойдет в результате всего этого. Дай Бог, чтобы нынешние военные действия не разрушили единое духовное пространство Святой Руси и тем более не ожесточили народы наши. Чтобы милостью Божией были исцелены все раны. Чтобы милостью Божией из памяти было изглажено все то, что сегодня многим и многим приносит скорбь. Чтобы то, что придет на смену нынешней ситуации, в том числе в отношениях между нашими братскими народами, было светлым, мирным и радостным.

А это может произойти только в том случае, если мы будем жить с верой в сердце. Потому что вера истребляет страх, вера дарует возможность взаимного прощения, вера укрепляет взаимоотношения между людьми и действительно может превращать и превращает эти отношения в братские, сердечные и добрые. Дай Бог, чтобы было так, чтобы закончилось все, что сейчас омрачает души многих. Дай Бог, чтобы во время этой междоусобной брани как можно меньше людей погибло или получило увечья. Дай Бог, чтобы как можно меньше было вдов и сирот, меньше разделенных семей, меньше разрушенной дружбы и братства.

Церковь, которая несет свое пастырское служение среди народов России, Украины, Белоруссии и многих других на просторах исторической Руси, сегодня особенно страждет и особенно молится за скорейшее прекращение междоусобной брани, за торжество справедливости, за восстановление братского общения и преодоление всего того, что, накопившись с годами, и привело в конце концов к кровопролитному конфликту. Верим, что все святые, в земле Российской просиявшие, — в данном случае, употребляя уже принятое выражение «в земле Российской», имеем в виду Русь, всю Русскую землю, Русь Святую, — сегодня вместе с нами возносят молитвы ко Господу о том, чтобы водворился мир на земле, чтобы наступило примирение братских народов и, что самое главное, восторжествовала справедливость, потому что без справедливости не может быть прочного мира.

Да хранит Господь всех нас и да помогает всем нам проходить свое христианское поприще достойно, несмотря на непростые жизненные обстоятельства, которые сегодня являются реальностью нашего земного бытия. Молитвами святых угодников, имена которых мы сегодня прославляли, да поможет всем нам Господь укрепиться в мире, любви, единомыслии и чистоте".

Русская линия