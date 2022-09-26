25 сентября 2022 года в зоне специальной военной операции на Украине при исполнении пастырских обязанностей по духовному окормлению сводной казачьей добровольческой бригады «Дон» имени Архистратига Михаила погиб клирик Шадринской епархии, настоятель храма Вознесения Господня с. Красномыльское Курганской области протоиерей Евфимий Козловцев, передает Патриархия.Ru.

Как рассказали о погибшем бойцы бригады «Дон», отец Евфимий был духовником нескольких казачьих обществ Оренбургского казачьего войска. Он также выступал как создатель и атаман хутора «Катайский острог» в городе Катайске, где с 1998 по 2016 год нёс послушание настоятелем прихода. В период его служения в Катайске был отстроен храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Известно, что батюшка также осуществлял закладку и принимал участие в строительстве храма Покрова Божией Матери в селе Песчано-Коледино, сообщает телеканал «Царьград».

Отец Евфимий также многое сделал для возрождения казачества на территории Курганской и Свердловской областей, за что был награждён грамотами губернатора и правительства Курганской области. Также он имел награды: почётную грамоту атамана Оренбургского казачьего войска, медали «За особые заслуги», «За усердие в службе», «440 лет Оренбургского казачьего войска».

С начала специальной военной операции России отец Евфимий не смог остаться равнодушным к происходящему. Он прибыл в бригаду «Дон» и находился там до последнего времени вместе с казаками, наставляя и поддерживая их духовно, помогая всем, что было в его силах. Смерть настигла его на его боевом посту, в окружении казаков-воинов, его духовных сыновей.

У отца Евфимия дома остались жена и пятеро детей.

По благословению епископа Шадринского и Далматовского Владимира в храмах и монастырях епархии будет совершаться сугубое поминовение новопреставленного батюшки, также объявлен сбор средств в помощь семье погибшего пастыря.

Русская линия