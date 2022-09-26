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Сводка новостей от 26 сентября 2022

Митрополит Донецкий Иларион: «Прошу ваших святых молитв у мощей преподобных, чтобы Господь послал Своё благословение и мир на нашу многострадальную землю»
В стенах Святогорской лавры торжественно отметили день памяти преподобных отцов Святогорских…

Торжества в Святогорской Лавре24 сентября в Свято-Успенской Святогорской Лавре состоялось молитвенное чествование дня памяти преподобных и богоносных отцов, во Святых Горах на Донце просиявших. Это было первое праздничное богослужение, прошедшее в стечении паломников из числа духовенства и мирян в 2022 году. До этого дня добраться в обитель, по праву именуемую Жемчужиной Донбасса, не представлялось возможным, сообщает портал «Донбасс Православный».

Текущий год для Святогорской Лавры юбилейный — 30 лет назад здесь была возобновлена монашеская жизнь. В 1992 году воплотились в жизнь пророческие слова преподобного Иоанна (Стрельцова), одного из самых известных подвижников обители во Святых Горах, сказанные мальчику Василию (ныне покойному архиепископу Алипию (Погребняку)): «Деточка, да ещё придёт время — Святогорские колокола зазвонят, а ты Святые Горы будешь открывать!». Также в 2022 году исполнилось 18 лет с момента присвоения монастырю статуса Лавры.

Божественная литургия в день памяти Лаврских святых была совершена Высокопреосвященнейшим Арсением, митрополитом Святогорским, в сослужении Преосвященнейшего Паисия, епископа Константиновского, викария Горловской епархии, Преосвященнейшего епископа Иннокентия (Шестопаль), настоятеля Свято-Троицкого собора города Краматорска протоиерея Иоанна Устименко, духовенства Лавры в священном сане и прочих священнослужителей.

Своё поздравление владыке-наместнику, монашествующим и паломникам передал Священноархимандрит Святогорской Лавры Высокопреосвященнейший Иларион, митрополит Донецкий и Мариупольский: «Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Арсений! Безмерно рад тому, что у вас собрались паломники на молитву! Хочу сердечно поздравить вас с праздником собора преподобных отцов наших, во Святых Горах на Донце просиявших, их же молитвами Всемилостивый Господь укрепляет вас и нас. К сожалению, не имею возможности разделить с вами радость совместного богослужения и общения, но прошу ваших святых молитв у мощей преподобных, чтобы Господь послал Своё благословение и мир на нашу многострадальную землю. А Матерь Божия пусть отирает слёзы всех тех, кто сегодня молится вместе, кто возвеличивает имя Святой Троицы и прославляет память преподобных отцов наших Святогорских. С праздником вас, дорогие мои!»

Завершая богослужение, владыка Арсений включил аудиосообщение со словами вышеизложенного поздравления от митрополита Илариона, которое монашествующие и миряне выслушали, затаив дыхание и не стесняясь слёз. Наместник Лавры выразил надежду на то, что придёт время, когда их Священноархимандрит обратится ко всем, стоя на амвоне Свято-Успенского собора в древнейшей обители Донецкого края — Святогорской Лавре.

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Митрополит Донецкий Иларион: «Прошу ваших святых молитв у мощей преподобных, чтобы Господь послал Своё благословение и мир на нашу многострадальную землю»
В стенах Святогорской лавры торжественно отметили день памяти преподобных отцов Святогорских...

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