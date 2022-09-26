Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске, где в одной из школ неизвестный открыл стрельбу…

«Разделяю скорбь со всеми, кого коснулась эта беда»

26 сентября 2022 года в школе № 88 в Ижевске её бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По данным Следственного комитета РФ, погибли 13 человек: шесть взрослых и семь несовершеннолетних. Ранения получил 21 человек, среди них 14 детей. С 26 сентября до 29 сентября в Удмуртии объявили траур по погибшим, сообщает Патриархия.Ru.

Соболезнования в связи с трагедией выразил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В обращении Его Святейшества к главе Удмуртской Республики А.В. Бречалову, в частности, говорится:

«Болью в моем сердце отозвалось известие о жестоком злодеянии, совершенном в Ижевской школе № 88, в результате которого были убиты и ранены ученики, преподаватели и сотрудники этого учебного заведения».

Предстоятель Русской Православной Церкви в послании главе региона выразил надежду на то, что руководство Удмуртии «окажет помощь семьям и родственникам погибших и пострадавших», а также отметил, что «клирики Удмуртской митрополии готовы поддержать всех нуждающихся в пастырской заботе и духовном утешении».

«Разделяя скорбь со всеми, кого коснулась эта беда, молюсь Всемилостивому Господу, дабы Он упокоил души усопших в обителях небесных, даровал скорейшее выздоровление раненым и укрепил силы родных и близких в постигшем их испытании», — добавил Святейший Владыка.

В послании митрополиту Ижевскому и Удмуртскому Викторину Святейший Патриарх Кирилл выразил уверенность, что «клирики и волонтеры епархии окажут пастырскую и иную помощь пострадавшим, поддержат и утешат всех скорбящих».

Русская линия