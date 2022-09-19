16−18 сентября 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Первосвятительский визит в Норильскую епархию Красноярской митрополии, сообщает Патриархия.Ru.

16 сентября Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в аэропорт Алыкель города Норильска.

17 сентября Святейший Патриарх посетил исправительную колонию № 15 строгого режима в Норильске (Красноярский край), где ознакомился с экспозицией «Организация взаимодействия Красноярской митрополии Русской Православной Церкви и подразделений ГУФСИН России по Красноярскому краю», а также осмотрел спортзал, библиотеку, клуб.

В храме великомученицы Анастасии Узорешительницы на территории колонии Святейший Патриарх совершил молебен о находящихся в заключении. После богослужения Предстоятель обратился к собравшимся в храме с Первосвятительским словом.

Далее Святейший Владыка посетил часовню в честь Царственных страстотерпцев на территории отряда строгих условий отбывания наказаний, где побеседовал с двумя осужденными. В завершение состоялась встреча Его Святейшества с личным составом ИК-15 и СИЗО-4.

В тот же день Святейший Патриарх Кирилл побывал на руднике «Скалистый» Заполярного филиала ПАО «ГМК „Норильский никель“» в районе Талнах города Норильска. После знакомства с производством Святейший Патриарх Кирилл обратился со словом к представителям трудовых коллективов.

Затем Предстоятель Русской Церкви посетил Надеждинский металлургический завод им. Б.И. Колесникова, который является основным предприятием Заполярного филиала ПАО «ГМК „Норильский никель“» по производству анодной меди для нужд Медного завода в Норильске.

Вечером 17 сентября состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с архиереями Красноярской митрополии.

18 сентября, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма великомученицы Варвары в районе Талнах г. Норильска и возглавил служение Божественной литургии в новоосвященном храме.

После богослужения Предстоятель Русской Церкви отбыл в Москву.

Русская линия