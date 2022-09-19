Благотворительная акция будет направлена на сбор гуманитарной помощи жителям Донецка и Луганска…

С 20 по 27 сентября 2022 года по благословению главы Крымской митрополии митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в рамках традиционной ежегодной благотворительной акции «Белый цветок» в целях оказания гуманитарной помощи жителям Донецка и Луганска состоятся благотворительные ярмарки, концерты церковных хоров и сбор пожертвований, сообщает Православие.Ru.

Средства, вырученные от благотворительных мероприятий, будут потрачены на приобретение продуктов питания, бытовой химии, а также канцелярских товаров для школьников.

Традиция дней «Белого цветка» — широкой благотворительной акции — возникла до революции благодаря трудам Царского Дома Романовых. В наши дни она возродилась и снова набирает популярность.

Впервые «День Белого цветка» прошёл в Санкт-Петербурге в 1911 году по инициативе Императора Николая II и его супруги Александры Федоровны; целью мероприятия был сбор средств на лечение больных туберкулёзом. Волонтёры предлагали горожанам купить цветы — живые или искусственные — по цене, которую назначали сами покупатели.

До революции праздник «Белого цветка» пользовался большой популярностью, в нём принимали участие десятки тысяч людей. В наше время традиция постепенно возрождается — с 2000-х годов «День Белого цветка» проходил во многих городах России. Теперь это праздник проходит и в Крыму.

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