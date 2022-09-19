18 сентября 2022 года состоялись торжества, посвященные настолованию новоизбранного Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Николая, сообщает сайт Архиерейского Синода РПЦЗ.

Перед началом богослужения все архиереи встретили нового Первоиерарха у входа в Знаменский собор в мантиях.

После чтения входных молитв и обычного осенения с пением «Тон деспотин» митрополит Берлинский и Германский Марк и архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл возвели нового митрополита на облачальное место и возгласили «аксиос», которое повторил сначала Собор архиереев с клиром, а потом и хор.

Затем митрополита Николая облачили посередине храма, а остальные архиереи облачились в алтаре. При окончании облачения ключарь Знаменского собора протоиерей Андрей Соммер вынес Первоиераршую митру с крестом и поднес её, молча, митрополиту.

В конце Шестого часа архиереи вышли на середину собора, где митрополит Берлинский и Германский Марк и архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл возложили на новоизбранного Первоиерарха вторую панагию, провозгласив Его Высокопреосвященству «аксиос».

В служении Божественной литургии, помимо Преосвященных членов Архиерейского Собора, приняли участие епископ Новограчаницкий и Средне-Западно-Американский Лонгин (Сербская Православная Церковь) и архиепископ Арцизский Виктор, викарий Одесской епархии Украинской Православной Церкви. Среди сослужащего духовенства были представители Поместных Православных Церквей, гости из различных епархий Русской Зарубежной Церкви и многолюдный сонм клира Восточно-Американской епархии.

В конце Божественной литургии был совершён молебен Божией Матери перед Ее Коренно-Курской иконой «Знамение».

По окончании молебна, митрополит Марк, приветствуя митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Николая, огласил приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Затем митрополит Марк подал митрополиту Николаю жезл и возгласил:

«Всемогущая и Животворящая Святая Троица, Неодержимая Держава и нераздельное Царство, подает тебе сей великий престол архиерейства, митрополию и Первосвятительство Русския Зарубежныя Церкве, избранием братии твоея, русских зарубежных архиереев и утверждением Святейшаго Патриарха и Священнаго Синода. И ныне, господине и брате, восприими жезл пастырства, и взыди на престол старейшинства святительскаго, во имя Господа нашего Иисуса Христа, и моли Пречистую Его Матерь о всем православном христианстве и о врученных тебе чад Церкви нашей, в рассеянии сущей, и упаси их яко добр пастырь, и да подаст ти Господь Бог здравие и долгоденствие и многая лета».

Протодиакон провозгласил многолетие Святейшему Патриарху и новопоставленному Первоиерарху Русской Зарубежной Церкви по установленному чину.

Восприняв архипастырский жезл, освященный на мощах святителя Тихона, Всероссийского Патриарха-Исповедника, возгласил:

«Всемогущая и вседержащая десница Вышняго да сохранит и укрепит всех нас. Да подаст мир и тишину Церкви Своей Святей и отечеству нашему от враг видимых и невидимых избавление и православия утверждение. Вам же братия-архипастыри и всей Церкви нашей, в рассеянии сущей, и всем православным христианом — здравие и долгоденствие и многая лета».

Затем Его Высокопреосвященство обратился к собравшимся с Первосвятительским словом, после чего хор пропел «Тебе Бога хвалим».

Русская линия