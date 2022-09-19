Русская линия
Сводка новостей от 19 сентября 2022

Евросоюз требует от Сербии признать Косово
По словам Александра Вучича, он отказался принять привезённый представителями ЕС документ по сербскому краю…

Александр ВучичПрезидент Сербии Александр Вучич заявил, что отказался принять документ по Косову и Метохии, который ему представили советники из Евросоюза в качестве дорожной карты решения конфликта, сообщает ТАСС.

«Я знаю, какие были идеи. <…> Я достаточно опытен, я уже политический ветеран, чтобы не взять этот документ. Этот документ всё ещё ждёт, чтобы я его взял», — сказал лидер Сербии в понедельник в интервью телеканалу TV Pink.

«Запад хочет, чтобы мы пустили Приштину в ООН. Если мы примем это предложение, то больше не сможем исключить Приштину из ООН. А если не примем, то, как говорят хорваты, завтра окажемся в изоляции», — добавил Вучич.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц написали совместное письмо президенту Сербии, призвав его к «тяжёлым решениям» по вопросу Косова и Метохии, а также направили своих советников в целях «изучения вариантов продвижения в диалоге» между Белградом и Приштиной.

На самом деле главная задача Франции и Германии — это принудить сербские власти признать независимость Косово. Но пока в Белграде от этого отказываются.

Русская линия

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Евросоюз требует от Сербии признать Косово
По словам Александра Вучича, он отказался принять привезённый представителями ЕС документ по сербскому краю...

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