Европейский суд по правам человека признал кощунственные высказывания польской певицы «фундаментальным правом человека»…
Объединённая Европа всё более отходит от Бога. Об этом свидетельствует решение Европейского суда по правам человека, который встал на защиту богоборчества при рассмотрении иска польской поп-звезды Доды, которую польские власти оштрафовали за оскорбление чувств верующих, сообщает «Союз православных журналистов».
16 сентября 2022 года ЕСПЧ принял решение в пользу Доды, признав её кощунственные высказывания «правом человека на свободное выражение своего мнения».
В 2012 году Окружной суд Варшавы оштрафовал Дороту Рабчевску, выступающую под псевдонимом Дода, на 5000 злотых (1060 евро) за оскорбление религиозных чувств верующих. В 2009 году кощунница заявила, что, хотя и верит в «высшую силу», но динозавры ее больше убеждают, чем Библия. «Трудно поверить в то, что написали люди, которые пили слишком много вина и курили травку», − сказала Дода.
Суд в Страсбурге решил, что осуждение певицы за богохульство является «нарушением Европейской конвенции о правах человека» и обязал польские власти выплатить Доде 10 тысяч евро в качестве компенсации.
«Заявительница отвечала на вопрос журналиста о своей личной жизни, обращаясь к аудитории языком, соответствующим её стилю общения, нарочито легкомысленным и красочным, с намерением вызвать интерес», − говорится в решении ЕСПЧ.
По мнению судей, в высказываниях Рабчевской не было разжигания ненависти и подстрекательства к ненависти или религиозной нетерпимости, и польские суды не представил достаточных доказательств для оправдания «вмешательства в свободу слова заявителя».
Бросается в глаза, что за «право на богохульство» в Европе активно выступают именно чиновники ЕС, в то время, как власти целого ряда европейских стран, таких как Польша и Венгрия, стараются поддерживать христианские ценности.
Всё это говорит о том, Евросоюз постепенно превратился в новую Вавилонскую башню — объединение людей, провозглашающих открытую войну Богу. При этом по отдельности эти народы вполне могут быть христианскими.
Чем закончилась история со строительством ветхозаветной Вавилонской башни, всем известно — Бог её разрушил, смешав языки и разделив народы. Нельзя исключать, что именно это вскоре произойдёт и с Евросоюзом, который всё более изживает себя.