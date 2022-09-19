Объединённая Европа всё более отходит от Бога. Об этом свидетельствует решение Европейского суда по правам человека, который встал на защиту богоборчества при рассмотрении иска польской поп-звезды Доды, которую польские власти оштрафовали за оскорбление чувств верующих, сообщает «Союз православных журналистов».

16 сентября 2022 года ЕСПЧ принял решение в пользу Доды, признав её кощунственные высказывания «правом человека на свободное выражение своего мнения».

В 2012 году Окружной суд Варшавы оштрафовал Дороту Рабчевску, выступающую под псевдонимом Дода, на 5000 злотых (1060 евро) за оскорбление религиозных чувств верующих. В 2009 году кощунница заявила, что, хотя и верит в «высшую силу», но динозавры ее больше убеждают, чем Библия. «Трудно поверить в то, что написали люди, которые пили слишком много вина и курили травку», − сказала Дода.

Суд в Страсбурге решил, что осуждение певицы за богохульство является «нарушением Европейской конвенции о правах человека» и обязал польские власти выплатить Доде 10 тысяч евро в качестве компенсации.

«Заявительница отвечала на вопрос журналиста о своей личной жизни, обращаясь к аудитории языком, соответствующим её стилю общения, нарочито легкомысленным и красочным, с намерением вызвать интерес», − говорится в решении ЕСПЧ.

По мнению судей, в высказываниях Рабчевской не было разжигания ненависти и подстрекательства к ненависти или религиозной нетерпимости, и польские суды не представил достаточных доказательств для оправдания «вмешательства в свободу слова заявителя».

Бросается в глаза, что за «право на богохульство» в Европе активно выступают именно чиновники ЕС, в то время, как власти целого ряда европейских стран, таких как Польша и Венгрия, стараются поддерживать христианские ценности.

Всё это говорит о том, Евросоюз постепенно превратился в новую Вавилонскую башню — объединение людей, провозглашающих открытую войну Богу. При этом по отдельности эти народы вполне могут быть христианскими.

Чем закончилась история со строительством ветхозаветной Вавилонской башни, всем известно — Бог её разрушил, смешав языки и разделив народы. Нельзя исключать, что именно это вскоре произойдёт и с Евросоюзом, который всё более изживает себя.

Русская линия