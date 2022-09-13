12 сентября 2022 года, в праздник обретения мощей благоверного князя Даниила Московского (1652) и перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского (1724), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Троицком соборе Данилова ставропигиального мужского монастыря г. Москвы, сообщает Патриархия.Ru.

В Первосвятительском слове после богослужения Патриарх Кирилл, в частности, сказал:

«<…> Сегодня такое время — время тревожное, даже очень тревожное. И мы должны молиться, чтобы все опасности миновали нашу Родину, чтобы остались ни с чем те, кто мечтает сокрушить Россию как независимое, подлинно независимое государство. Такие государства можно перечислить на пальцах одной руки, все прочие так или иначе зависят от мировых центров власти; но Россия не зависит ни от каких центров власти, которые находятся за пределами ее суверенной территории. Это великая привилегия, но это и огромный крест, потому что всегда находятся те, кто хотел бы ввести в орбиту своего влияния такую богатую, сильную страну, как Россия.

Мы знаем, что в мире неспокойно, а Россия продолжает свое по-настоящему суверенное историческое бытие, и, если взглянуть на нашу историю, мы поймем, что во многом этот суверенитет определялся силой духа русских людей, силой духовного влияния Церкви на наше Отечество. Мы знаем, какую огромную роль Церковь сыграла в освобождении Руси от иноземных сил. Мы знаем, что именно Церковь вдохновляла воинов на исторические сражения, в результате которых Родина оставалась суверенной и свободной. Мы знаем, как святые угодники молились за страну, за воинство, за великого князя, а потом и за царя.

Вот и сегодня наступило время, когда мы должны особенно молиться за Отечество наше, за Президента нашего — какая разница, как называется глава государства! — за воинство наше. Чтобы были у страны силы сохранить свою подлинную независимость от самых могущественных сил, господствующих сегодня над большинством стран мира.

У России особый исторический путь. Когда все благополучно, спокойно, мы как-то мало об этом задумываемся; а вот когда наступают времена тревожные, начинаешь особенно сознавать всемирную судьбоносную миссию Руси. Так было в древности, так и сегодня эта особая миссия возвращается и возлагается на плечи нашего народа.

Мы молились сегодня святому благоверному великому князю Даниилу и отцу его святому благоверному великому князю Александру Невскому, которые по должности своей совмещали и возглавление государства, и возглавление воинства. А ведь как это было непросто! Ведь там, где войско, там меч, а где меч, там и смерть. И какую же нужно было иметь духовную силу, как же нужно было осознавать свою нравственную и духовную ответственность за то, чтобы, возглавляя страну и воинство и имея меч при бедре, остаться святым человеком! Великие князья Александр Невский и Даниил Московский, которых мы сегодня вспоминаем, сумели совместить эту политическую и воинскую миссию со святостью. А ведь, наверное, такое совмещение и является залогом того, что страна, имеющая такое возглавление, никогда не будет совершать военных преступлений. Потому что если во главе Отечества, во главе воинства человек святой, да и, может быть, не святой, но верующий, православный, крещеный, сознающий свою ответственность пред Богом, Церковью, страной, то страна гарантирована от всякого рода военных авантюр, страна может быть уверена в том, что меч при бедре будет вынут из ножен только тогда, когда это нравственно, морально и даже духовно оправданно.

Вот и сегодня мы, еще раз хочу сказать, живем в очень непростое время, и потому наша особенная молитва — о главе нашего государства, о верховном главнокомандующем Владимире Владимировиче Путине, на котором лежит особая ответственность, а также о всех военачальниках и тех, кто во власти. Чтобы Господь умудрил, укрепил, вразумил, оградил от грехов и ошибок и одновременно вдохновил на действия, которые принесли бы Отечеству нашему защиту от всяких внешних, даже, может быть, самых опасных и страшных угроз.

Святой Даниил Московский, преподобный князь, особым образом соединивший в себе духовное и государственное служение, являет замечательный пример того, как в одной личности может быть соединено как бы несовместимое. В каком-то смысле святой Даниил есть некий образец для всех тех, кто принимает на себя верховную власть в России. И, несомненно, князь Даниил в молитвах своих, и в этом можно быть уверенным, не оставляет мыслью тех, кто возглавляет Русь, все Отечество наше. И верим, покуда будут на Руси почитаться святые князья — правители земли нашей, соединившие духовное и материальное, небесное и земное, политическое, государственное служение и личный духовный опыт, духовный подвиг, — будет действительно крепка наша земля.

Молитвами святого благоверного великого князя Александра Невского, молитвами святого благоверного великого князя Даниила Московского да хранит Господь землю Русскую, град Москву, Петербург, все наши грады и веси, дабы укреплялась духовная и материальная сила России, дабы страна наша до скончания века была по-настоящему свободной, независимой и, в первую очередь, сохраняла веру и благочестие, объединяя народ наш любовью и молитвой. Аминь".

Русская линия