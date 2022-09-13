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Сводка новостей от 13 сентября 2022

Избран новый Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви
Предстоятелем РПЦЗ стал епископ Манхэттенский Николай…

Епископ Манхэттенский Николай13 сентября 2022 года в Знаменском соборе Нью-Йорка состоялась церемония избрания Архиерейским Собором нового Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви. Предстоятелем РПЦЗ был избран епископ Манхэттенский Николай, сообщает Архиерейский Синод Русской Зарубежной Церкви.

В соответствии с Актом о каноническом общении, подписанном 17 мая 2007 года, Архиерейский Собор направит акт о состоявшемся избрании, составленный Счётной комиссией, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, с ходатайством со стороны нареченного Первоиерарха о благословении на восприятие должностей, возложенных на него собратьями-архипастырями, и об утверждении своего избрания Священным Синодом Русской Православной Церкви.

Настолование Высокопреосвященнейшего митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Николая, новоизбранного Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, состоится в воскресенье, 18 сентября.

Расписание богослужений, связанных с торжествами Настолования Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви:

Суббота, 17 сентября — Всенощное бдение в Знаменском соборе в 6 часов вечера.

По окончании вечернего богослужения новоизбранный Первоиерарх выйдет через царские врата в черном клобуке и обыкновенной архиерейской мантии и становится на солее лицом к народу. Два старейших иерарха преподнесут митрополиту голубую матнию и белый клобук, который новоизбранный Первоиерарх возложит на себя сам при помощи иподиаконов. Во время облачения в голубую мантию и возложения белого клобука старший архиерей возгласит «Аксиос», которое поют сначала архипастыри и клир, а потом и хор. После сего митрополит преподает благословение клиру и народу. Предварительно голубая мантия и белый клобук во время первого часа благословляется старейшим по хиротонии архиереем Русской Зарубежной Церкви окроплением святой водой.

Воскресенье, 18 сентября — Божественная литургия в том-же соборе в 9:30 утра.

После чтения входных молитв и обычного осенения 2 старших архиерея возведут нового митрополита на облачальное место и провозгласят «Аксиос», которое повторяется сначала архиереями и клиром, а потом хором. Божественная литургия будет совершаться обычным порядком. По окончании богослужения будут совершены молебен и чин вручения новоизбранному Первоиерарху архипастырского жезла, освященного на священной раке с мощами святителя Тихона, Всероссйиского Патриарха-Исповедника.

Русская линия

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Избран новый Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви
Предстоятелем РПЦЗ стал епископ Манхэттенский Николай...

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