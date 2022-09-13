На прошедшей 40-й сессии Гомельского городского совета депутатов принято решение о переименовании части улицы Кропоткина в улицу имени Митрополита Филарета (Вахромеева), первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Зелёная зона между улицами Билецкого и Баумана в городе Гомеле напротив администрации Центрального района будет именоваться отныне сквером имени архиепископа Аристарха (Станкевича), сообщает сайт Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви.

Проект решения Гомельского горсовета «О присвоении наименований (переименований) составным частям города Гомеля» представил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Гомельского горисполкома Павел Млынарчик. Он напомнил, что внесённые предложения прошли общественное обсуждение и нашли поддержку у населения.

Ранее вопрос об увековечивании памяти этих выдающихся духовных личностей, внесших огромный вклад в духовное возрождение и развитие белорусского общества и посвятивших своё служение Белоруссии, был рассмотрен Синодом Белорусской Православной Церкви (журнал № 4 от 20 февраля 2021 года, утверждён Святейшим Патриархом Московским и всея Руси на заседании Священного Синода от 13 апреля 2021 года (журнал № 8)) и Епархиальным советом Гомельской епархии от 24 декабря 2021 года (журнал № 81).

Приснопамятные архипастыри своим служением на Белорусской земле внесли исключительный личный вклад в дело возрождения церковной жизни.

За 35-летний период пребывания первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета (Вахромеева) во главе Белорусского Экзархата были возрождены исторические и учреждены новые православные епархии. Открыты 24 женских и 10 мужских монастырей. В несколько раз увеличилось число православных приходов, построены сотни новых и восстановлены многие разрушенные храмы и церковные здания. Заключённое в 2003 году Соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью заложило основу церковно-государственных отношений в Беларуси и не имеет аналогов на постсоветском пространстве; на его основе заключаются соглашения и подписываются программы сотрудничества последних десятилетий. За многолетний личный вклад в духовное возрождение белорусского народа, укрепление дружбы и братских связей между народами, развитие межконфессионального диалога в 2006 году Митрополит Филарет был удостоен звания «Герой Беларуси».

23 апреля 2022 года исполнилось 10 лет со дня кончины Высокопреосвященнейшего Аристарха (Станкевича), архиепископа Гомельского и Жлобинского. Неоспорим вклад приснопамятного владыки Аристарха в деле возрождения духовной жизни в Гомельской области и в городе Гомеле. За 22 года его архиерейского служения в епархии было восстановлено и построено 134 храма, возрождена монашеская жизнь в четырех монастырях, прославлены двое святых. В 2011 году за большой личный вклад в возрождение духовности, значительную деятельность по строительству новых и возрождению разрушенных храмов, активную работу по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения архиепископу Аристарху было присвоено звание «Почетный гражданин города Гомеля».

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