Пресс-служба Латвийской Православной Церкви отреагировала на решение латвийских властей в одностороннем порядке объявить об автокефалии и полном отделении Латвийской Церкви от Русской Православной Церкви, пояснив, что данный закон касается только формальных вещей и госдокментов, хотя с духовной точки зрения православные латыши остаются в полном единстве со всеми Поместными Церквами, в том числе и с Русской Православной Церковью.

«8 сентября 2022 года, по инициативе Президента Латвийского Государства господина Эгила Левитса, Сейм Латвийской Республики внёс изменения в Закон о Латвийской Православной Церкви, — говорится в заявлении. — Это решение носит юридический характер и принятые изменения касаются юридического статуса Церкви. Государство установило статус нашей Церкви как автокефальный. Государство определило, что Латвийская Православная Церковь юридически независима ни от одного церковного центра, находящегося за рубежами Латвии, сохраняя духовное, молитвенное и литургическое общение со всеми каноническими Православными Церквами мира. Изменение статуса не меняет Православную Веру, догматы, Литургическую жизнь Церкви, календарный стиль, сакральный богослужебный язык, обряды, традиции и внутреннюю церковную жизнь.

Синод Латвийской Православной Церкви с любовью призывает духовенство и мирян сохранять мирное устроение духа, поддерживать единство нашей Церкви, неукоснительно соблюдая законы нашего Латвийского Государства. Сопребывая духовно и молитвенно в нерушимом единстве со всем Православном миром, сохраним чистоту нашей Веры и будем укреплять Святое Православие на Латвийской земле. Просим Всех верующих усердно и горячо молиться о нашей Святой Церкви, да сохранит Её в мире и благополучии Милосердный Господь".

Стоит отметить, что в плане управления и финансов Латвийская Православная Церковь уже давно получила полную самостоятельность, а потому власти Латвии со своими инициативами о церковной независимости от Москвы, по сути, ломятся в открытую дверь.

Другой вопрос — кого будут поминать за Литургией в храмах Латвийской Церкви? Если Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, то это, в общем-то, ничего не меняет. Если же нет, то в такие непростые времена в церковной Москве могут счесть, что в качестве временной меры и такое возможно. Ведь, как показывает церковная история — политики приходят и уходят, а Церковь остаётся.

Русская линия