Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид выразил недоумение по поводу позиции священноначалия Латвийской Православной Церкви, которое не стало публично противиться тому, что парламент страны, грубо вмешавшись в церковные дела, в одностороннем порядке объявил о её независимости от Московского Патриархата, сообщает Интерфакс.

«Ещё одно политическое недоразумение на географической карте внесло закон о Церкви, не спросив саму Церковь! (..) С латышскими политиками-лимитрофами всё понятно. Придверный коврик Запада. Неясно с позицией Латвийской Православной Церкви. Перечитал несколько раз официальное заявление. Беззубое, инфантильное „простите-благословите“! Я всегда говорил, что с такой реакцией будет только хуже», — написал митрополит Леонид у себя в Телеграм-канале.

Далее, по его мнению, последует «другая команда «фас» в любом направлении, «под Стамбул», «в раскол», да всё, что угодно, лишь бы против Русской Православной Церкви и России, как это было сделано на Украине. «Отсидеться и отмолчаться уже не получится. Додавят», — считает владыка.

При этом он назвал «вишенкой на торте» тот факт, что на официальном сайте Латвийской епархии после каждой новости стоит приписка: «если видите слово с опечаткой, выделите это слово и нажмите клавишу DELETE». «Какая милота. Да вас уже удалили! Неужели непонятно? А опечатка — это ваше сплошное заявление. Целиком», — заключил свой пост митрополит Леонид.

Впрочем, вряд ли стоит удивляться, что в нынешние времена среди христиан практически не осталось исповедников. Их нет далеко не только в одной Латвии, но и во всём православном мире. А потому негодование владыки Леонида можно понять, однако не следует забывать, что священноначалие Русской Церкви тоже вынужденно молчало и практически со всем соглашалось в годы советской власти.

Следует признать, что ныне в Латвию вернулись времена, когда надо либо открыто исповедовать православную веру и верность Матери-Церкви, либо молчать и терпеть. Латвийская Православная Церковь избрала второе, стоит ли за это её строго осуждать? В конце концов, куда деться бедным латышам, когда среди них остались одни «серые зайцы» вместо исповедников?

Русская линия