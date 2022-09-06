Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в очередной раз (трудно даже сказать, который по счёту) обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с нижайшей просьбой прекратить те беззакония, которые творятся в отношении верующих Украинской Православной Церкви и вверенной непосредственно владыке епархии. Текст обращения опубликовали на официальном сайте Борисопольской епархии, сообщает «Союз православных журналистов».

В своём обращении владыка Антоний отметил, что Бориспольская епархия помогает беженцам, больницам, военным и теробороне, нуждающимся, заботится о людях, которые попали в трудное положение в результате военных действий. При этом некоторые представители органов государственной власти и местного самоуправления продолжают нарушать права верующих на свободное исповедание своей православной веры.

Управляющий делами УПЦ отметил, что в Киевской области депутатами Броварского городского совета Бориспольского городского совета, Переяславского городского совета, Пристоличной сельского совета и Новопетровского сельского совета было принято незаконные решения о запрете деятельности приходов Украинской Православной Церкви на соответствующих территориях.

«Продолжается введенная прошлой властью практика захвата наших православных храмов под видом „переходов“ религиозных общин. На сегодня Киевской областной военной администрацией приняты решения в отношении незаконной перерегистрации в подчинение „ПЦУ“ 56 наших религиозных общин. Верующих православных христиан противозаконно лишают их имущества и заставляют переходить в другую конфессию — „ПЦУ“. Причем захваты храмов не редко сопровождаются применением угроз и насилием к верующим», — говорится в обращении.

Также митрополит Антоний сообщил президенту, что мэр города Бровары Киевской области Игорь Сапожко на своей странице в соцсети проинформировал, что на заседании исполкома согласована передача в аренду «ПЦУ» комплекса зданий и сооружений в селе Княжичи, которые находятся в законном владении Спасо-Преображенского мужского монастыря Украинской Православной Церкви, а депутаты Броварского горсовета согласовали прекращение права постоянного пользования земельным участком площадью 0,59 га религиозной общине в честь Преображения Господня Бориспольской епархии УПЦ.

Владыка указал на то, что действия местной власти противоречат Конституции Украины, Земельному кодексу Украины, нарушают единство украинского народа и разжигают религиозную вражду. Кроме того, в действиях должностных лиц Броварского городского совета усматривается самоуправство, что содержит признаки уголовного преступления, поскольку решение о прекращении землепользования может приниматься только в судебном порядке.

«Решение о передаче в подчинение „ПЦУ“ сооружений монастырского комплекса, которые находятся в законном владении УПЦ, является незаконным, нарушает принцип равенства и создает атмосферу религиозной нетерпимости в регионе, так как монахи и тысячи православных верующих села Княжичи свой счет и трудом отстраивали эти сооружения и не намерены покидать этот монастырь, который стал для них родным домом», — добавил Его Высокопреосвященство.

«На сегодняшний день нарушения прав верующих Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви на свободу своего вероисповедания приобрели массовый характер и продолжают набирать обороты. Ситуация требует немедленного вашего вмешательства, чтобы сохранить мир и стабильность в государстве. Необходимо приложить все усилия, чтобы остановить этот беспредел. Просим Вас, глубокоуважаемый Владимир Александрович, немедленно вмешаться и защитить права граждан Украины — верующих Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви и принять все возможные меры для остановки религиозной вражды и нарушения единства Украинского Народа», — такими словами управляющий делами УПЦ завершил своё обращение.

Впрочем, на обращения владыки Антония в Офисе Президента Украины давно не обращают никакого внимания. Вряд ли будет иначе и в случае с нынешним письмом архипастыря.

Русская линия