Новый фильм режиссёра Сергея Дебижева «Святой Архипелаг» о жизни Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря получил награду «Серебряный Святой Георгий» за лучший фильм Конкурса документального кино 44-го Московского международного кинофестиваля, сообщает Патриархия.Ru.

«Впервые за всю историю ММКФ приз получил русский документальный фильм! Все три показа фильма „Святой Архипелаг“ прошли при переполненных залах. Будем надеяться, что это новая тенденция в документальном кино, которое на сегодняшний день остается единственным островом правды-истины. Пришло время работы с большими смыслами, выводить людей на свет, обратиться к душе и сердцу человека. Кинематограф должен перестать пугать и щекотать, пора начать разговор о глубинных смыслах бытия, духовном пути человека, его ответственности перед Богом, историей и потомством», — прокомментировал награду Сергей Дебижев.

«Святой Архипелаг» снимался на Соловках два года. Фильм затрагивает глубинные смыслы бытия, веры, надежды и любви. Что есть религиозная традиция и какое отражение она находит в современном мире? Как вера в Бога влияет на жизнь людей? Что есть духовная жизнь человека? Вот вопросы, которые поднимает кинолента.

«В нашей стране есть целый ряд мощных духовных центров, и Соловки — это один из них, наиболее удаленный, наиболее закрытый и один из самых сильных. Он является, конечно, и огромным центром притяжения, о котором хоть и были сделаны какие-то фильмы, но такого масштабного погружения еще не было», — говорит Сергей Дебижев. Шаг за шагом, в течение двух, лет съемочная группа включалась в размеренную спокойную сосредоточенную молитвенную жизнь монастыря. Зритель после просмотра фильма получит объемное представление о жизни и духовной работе Соловков. Углубленные беседы с монахами составляют содержательную часть фильма. Понимая масштаб и важность темы, монастырь в лице настоятеля и всей братии активно принимал участие в съемках. В документальный фильм вошло много уникальных кадров. По благословению настоятеля обители епископа Озерского Порфирия в фильме показан постриг в монашество.

Музыку к фильму написал Вячеслав Бутусов. Это был первый опыт музыканта в качестве кино-композитора. «В данном случае я писал музыку под специально задуманный сценарий, более того, под уже снятые кадры. Музыка практически все время сопровождает изображение, и я решил сделать три музыкальных плана, чтобы они немного отличались по настроению. Но, в основном, я ориентировался на академическую музыку, на духовную музыку, старинные известные канонические песнопения, — рассказывает Вячеслав Бутусов. — Для меня это конечно очень ценный опыт, и в первую очередь по причине того, что тема для меня просто наиважнейшая. Я просто обожаю монахов и эти обители, и для меня это было очень интересно».

Оператор фильма Алексей Немов и оператор timelapse Роман Любимский сделали всё возможное, чтобы изображение фильма соответствовало замыслу и глубине содержания. Фильм снят в формате 6К.

Автор сценария и режиссер: Сергей Дебижев; продюсеры: Наталия Дебижева, Михаил Скигин, Виталий Баранов; композитор: Вячеслав Бутусов; главный оператор: Алексей Немов; оператор timelapse: Роман Любимский; звукорежиссер: Евгений Петроль; режиссеры монтажа: Сергей Дебижев, Сергей Белик; производство: кинокомпания «Два капитана».

Фильм создан при поддержке Министерства культуры РФ.

Кинокомпания «Два капитана» около 10 лет занимается созданием документальных, игровых и музыкальных фильмов. Главный режиссер, художественный руководитель — Сергей Дебижев, советский и российский кинорежиссер, сценарист, культуролог, общественный деятель, член Союза кинематографистов РФ, Союза художников РФ, экспертного Совета Министерства культуры РФ по кинематографии. Фильмы кинокомпании имеют множество призов отечественных и международных кинофестивалей. «Святой Архипелаг» — это уже третий фильм, участвующий в конкурсной программе ММКФ.

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