Русская линия
Сводка новостей от 6 сентября 2022

Владимир Легойда: Приезд папы Римского в Россию без приглашения Русской Церкви вряд ли возможен
Никаких договорённостей о возможном визите главы Ватикана в Москву пока не достигнуто, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ…

Патриарх Кирилл и папа Римский ФранцискРусская Православная Церковь и Ватикан обсуждают возможные контакты Святейшего Патриарха Кирилла и папы Римского Франциска, но пока никаких договоренностей на сей счёт не достигнуто, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, сообщает ТАСС.

«Взаимодействие с Католической церковью постоянно ведётся Отделом внешних церковных связей, это одна из тем, которая обсуждается, но здесь любые заявления делаются после того, как достигнуты договоренности. А пока договоренности не достигнуты, и комментариев не предполагается», — сказал Легойда, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли приезд папы Римского в Россию на уровне Русской Православной Церкви.

Он отметил, что приезд папы Римского Франциска в Россию в качестве главы государства Ватикан по приглашению российских властей, но без приглашения Русской Православной Церкви, вряд ли возможен.

«Я себе такую ситуацию не очень представляю, потому что папа — глава Римской Католической церкви, и вряд ли он поедет куда бы то ни было без приглашения религиозного лидера», — пояснил Легойда.

Русская линия

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Владимир Легойда: Приезд папы Римского в Россию без приглашения Русской Церкви вряд ли возможен
Никаких договорённостей о возможном визите главы Ватикана в Москву пока не достигнуто, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ...

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