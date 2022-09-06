3 сентября 2022 года Предстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Порфирий прибыл в Венгрию с трехдневным визитом, приуроченным к 100-летию образования Сербской Патриархии и 20-летию архиерейского служения епископа Лукиана во главе Будимской епархии СПЦ, сообщает Благовест-инфо.

Во время пребывания в Венгрии Патриарх Порфирий встретился с представителями сербской диаспоры, совершил Литургию в Успенском кафедральном соборе Будимской епархии СПЦ в городе Сентендре, посетил несколько сербских школ и других культурно-образовательных учреждений, а также провёл встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, вице-премьером Каталин Новак и заместителем председателя венгерского парламента Ласло Ковером.

Представитель Русской Православной Церкви митрополит Будапештский Иларион по приглашению епископа Будимского Лукиана присутствовал на молебне, который возглавил Патриарх Порфирий, в Георгиевском храме Будапешта. По окончании богослужения предстоятель Сербской Церкви приветствовал собравшихся представителей Поместных Православных Церквей и рассказал об истории Будимской епархии, особо отметив выдающиеся заслуги епископа Лукиана в деле её устроения и поздравив его с 20-летием пребывания на кафедре.

В ходе беседы с Патриархом Порфирием митрополит Иларион рассказал ему о жизни Будапештско-Венгерской епархии Московского Патриархата, особо отметив многолетнее доброе сотрудничество с Будимской епархией СПЦ.

Патриарх Сербский вручил главе правительства Венгрии Виктору Орбану орден Саввы Сербского первой степени. «Эта высокая награда была вручена господину Орбану в знак благодарности за продвижение традиционных христианских ценностей, за бескорыстную поддержку СПЦ и за исключительный личный вклад в укрепление дружбы между народами Сербии и Венгрии», — сказал Патриарх Порфирий. На церемонии награждения присутствовали епископ Бачский Ириней и епископ Будимский Лукиан.

Русская линия