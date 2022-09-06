Архиепископ Американский Елпидофор, ранее попавший в громкий скандал с крещением детей содомской пары, не постеснялся призвать Русскую Православную Церковь во всём следовать за Константинопольским Патриархатом, который якобы имеет «стратегию борьбы с кризисами и различными проблемами, которые волнуют общество и Православие». Об этом он заявил во время церемонии его назначения почётным доктором кафедры делового администрирования Эгейского университета, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на OrthodoxTimes.

Архиепископ Елпидофор убеждён, что Константинопольский патриархат достиг при Патриархе Варфоломее огромного успеха, а потому он решил в очередной раз провозгласить похвалу своему патрону и заодно озвучить манифест фанарского этнофилетизма.

Глава Американской архиепископии Фанара заявил, что Патриарх Варфоломей пытался решить вопрос с Церковью Украины «в сотрудничестве с Московским Патриархатом», но Русская Православная Церковь резонно указала грекам, что это её каноническая территория и «прервала все усилия по его урегулированию».

При этом представитель Фанара публично признал, что Патриарх Варфоломей вторгся на Украине и заставил признать украинских раскольников Церкви Греции, Кипра и Александрийский Патриархат из-за того, что делегация Русской Православной Церкви не явилась на Критский Собор. Кроме того, он добавил, что эти Православные Церкви не поминают Патриарха Московского (хотя греки ранее это опровергали), и он якобы «находится в изоляции».

Далее владыка Елпидофор озвучил свои требования к церковной Москве: Русская Православная Церковь должна «отбросить фантазии и присоединиться к Фанару и другим Поместным Церквям, ибо синодальность играет ключевую роль в антикризисном управлении». То есть Московский Патриархат должен подчиниться Патриарха Варфоломею, чтобы не нарушалась «соборность». Такова логика носителей фанарского этнофилетизма.

Русская линия