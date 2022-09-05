Русская линия
Сводка новостей от 5 сентября 2022

«Тема поездки находится в подвешенном состоянии»
Папа Римский Франциск заявил, что в связи с неудовлетворительным состоянием своего здоровья пока не планирует посещать Россию и Украину…

Папа Римский ФранцискПапа Римский Франциск заявил, что его лечащий врач выступает против идеи визита на Украину или в Россию из-за состояния его здоровья, сообщает Интерфак со ссылкой на сайт канала CNN Portugal, которому понтифик дал интервью.

«Тема поездки находится в подвешенном состоянии. Я пока не знаю», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности визита на Украину или в Россию.

Глава Ватикана добавил, что «находится в постоянном контакте» с Москвой и Киевом.

По его словам, его врач против таких поездок из-за состояния его здоровья, в частности из-за травмы колена, восстановление которого замедлилось вследствие недавней поездки в Канаду.

Лечащий врач папы после этого заявил, что ему не следует совершать визиты в какие-либо страны как минимум до запланированной на 13−15 сентября поездки в Казахстан.

Русская линия

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