Патриарх Константинопольский Варфоломей и Архиепископ Афинский Иероним продолжают поддерживать украинских раскольников и сослужить с не имеющим канонической хиротонии главой «ПЦУ» Епифанием Думенко. Соответствующее действо состоялось в церкви Успения Богородицы на греческом острове Тасос 4 сентября, в праздник Собора Тасосских святых, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Orthodox Christianity.

В богослужении также принимали участие другие иерархи Константинопольской и Элладской Церквей, а также «ПЦУ», в том числе передавший свою Матерь-Церковь — УПЦ и перешедший к раскольникам запрещённый в служении бывший митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий).

Патриарх Варфоломей, предоставивший «ПЦУ» томос об автокефалии, уже неоднократно сослужил с митрополитом Епифанием, тогда как Архиепископ Иероним участвовал с ним в совместном богослужении впервые с тех пор, как Элладская Православная Церковь признала украинских раскольников в октябре 2019 года.

После службы Патриарх Варфоломей заявил, что предоставив автокефалию «ПЦУ», «Вселенский патриархат разрешил серьёзную проблему», а слова о недействительности хиротоний в «ПЦУ» назвал «искажением истины» и «заблуждением».

Отметим, что совсем недавно Польская Православная Церковь вновь во всеуслышание заявила, что Думенко — самосвят и мирянин в рясах.

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