Канцелярия Св. Синод Болгарской Православной Церкви через официальной сайт Болгарского Патриархата сообщила, что в связи с обострением хронических болезней, Его Святейшество Болгарский Патриарх Неофит находится в больнице и проходит диагностику и лечение.

«Святейший Патриарх молится Богу за мир, здоровье и благополучие чад нашей Отеческой Православной Церкви», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Канцелярии призвали «клир и боголюбивый народ молиться о скорейшем восстановлении Его Святейшества, как и принимать за достоверную информацию объявления только от Святого Синода Болгарской Православной Церкви — Болгарской Патриархии».

В мае 2022 года 76-летний Патриарх Неофит также проходил лечение в одной из больниц Софии. Кроме того, он был госпитализирован и в апреле 2021 года.

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