В Русской Православной Церкви выразили протест в связи с планами латвийский властей силой «отделить Латвийскую Церковь» от Московского Патриархата…

В Русской Православной Церкви выразили возмущение намерением светских латвийских властей грубо вмешаться в дела Латвийской Православной Церкви. Данную позицию озвучил советник Святейшего Патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов, комментируя внесение президентом Латвии Эгилом Левитсом в сейм законопроекта об изменении статуса Латвийской Церкви, с тем чтобы она «впредь осуществляла свою деятельность полностью самостоятельно и независимо», передаёт Интерфакс.

«Похоже, в Латвии возвращаются нравы времен предвоенной диктатуры Карлиса Улманиса. В 20-е годы ХХ века власть также оказывала сильное политическое и полицейское давление на Православную Церковь Латвии с целью исключить её связи с Русской Православной Церковью и перевести в ведение Константинопольского патриарха, по примеру соседней Эстонии», — отметил отец Николай.

По его словам, это удалось осуществить, однако лишь в 1936 году — после зверского убийства главы Латвийской Православной Церкви архиепископа Иоанна (Поммера), впоследствии причисленного к лику святых, полицейского запрета на созыв Собора в течение полутора лет, принудительной смены почти всего состава Синода ЛПЦ по требованию МВД на «подходящих» лиц, замены устава ЛПЦ, и продолжался период зависимости от Константинополя менее пяти лет.

«Интересно, как будут реагировать европейские правозащитные организации на столь грубое попрание президентом Латвии принципа невмешательства светской политической власти в дела церковного устройства, — добавил представитель РПЦ. — Почему-то думается, что никак. Или, как в случае реакции ЮНЕСКО на снос памятника советским воинам в Риге, дождутся самого события, а потом заявят: ну, мы этого не разрешали».

В заключение советник Его Святейшества напомнил, что самостоятельность во всех делах внутреннего управления была предоставлена Латвийской Православной Церкви ещё в 1921 году, а в 1992 году вновь подтверждена Синодом Русской Православной Церкви.

Однако, это не устраивает нынешние латвийские власти, которые проводят откровенно русофобскую политику.

Русская линия