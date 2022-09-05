Петропавловская церковь — первая каменная церковь Миасского завода, в дореволюционном городе она была самой крупной. В богоборческие времена, в 1936 году, церковь была взорвана.

Но память о храме всегда жила в городе. И теперь на месте, где он возвышался, решено было установить камень, чтобы он напоминал об утраченной святыне. В августе 2022 года администрация Миасса выделила для этого земельный участок, и памятный камень был установлен, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

Величественный храм освятили в 1815 году. Храм был духовным и культурным центром Миасса. В 1887 году при церкви была открыта первая церковноприходская школа, работала библиотека духовной литературы. Прихожан здесь числилось 15 557 человек. Рядом с храмом находились захоронения священнослужителей и почётных горожан.

Хотелось бы верить, что рано или поздно храм Петра и Павла будет восстановлен, а площадь Труда вновь получит своё историческое название Церковная.

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