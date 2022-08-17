Согласно данным ОВЦС УПЦ, 249 храмов были незаконно переведены в «ПЦУ». При этом 111 из были захвачены при помощи грубой физической силы…

В Украинской Православной Церкви рассказали, сколько общин после начала военных действий между Россией и Украиной были фактически захвачены или принудительно переведены из УПЦ в «ПЦУ», сообщает «Союз православных журналистов».

Соответствующую статистику привёл заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в эфире телемарафона «Єдині новини».

Он рассказал, что с февраля 2022 года 249 храмов были «переведены» в «ПЦУ». «Из них 111 случаев физического захвата, когда совершен рейдерский захват культовых сооружений, принудительно опечатаны храмы и ключи от них забрали», — резюмировал замглавы ОВЦС УПЦ.

Есть на Украине и добровольные переходы, однако, таких случаев совсем немного. По его словам, после начала военных действий 27 приходов перешли в «ПЦУ» вместе с настоятелем и 13 приходов перешли без настоятеля, то есть всего 40 случаев перехода общин.

При этом в ходе эфира отец Николай вынужден был постоянно оправдываться и заявил, что УПЦ не имеет никакого отношения в Московскому Патриархату. Он также сказал, что в УПЦ совсем не против перехода своих приходов в «ПЦУ», но считают, что такой процесс должен быть добровольным.

«Наша позиция такая: если община вместе со священником решили перейти, мы никак не препятствуем», — заявил он. Однако, когда он стал приводить статистику о силовых захватах храмов, его грубо прервали и вывели из эфира, указав, что эта статистика УПЦ, которую «мы не можем проверить и подтвердить».

Русская линия