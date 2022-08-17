В день торжества Святейший Патриарх Кирилл пожелал Предстоятелю УПЦ твёрдости в сохранении «единства и чистоты канонического устроения церковной жизни»…

17 августа 2022 года, в день восьмой годовщины интронизации Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, на соборной площади Успенской Киево-Печерской лавры состоялась Божественная литургия, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Праздничное богослужение возглавил Блаженнейший митрополит Онуфрий.

В этот день Святейший Патриарх Кирилл направил в адрес владыки поздравительную телеграмму:

«Ваше Блаженство!

Примите поздравления с восьмой годовщиной Вашей интронизации на кафедру митрополитов Киевских.

Неисповедимым промыслом Вседержителя Вы встали у кормила Украинской Православной Церкви в непростой период её исторического бытия. Человеколюбивый Спаситель по молитвам Своей Пречистой Матери да укрепит Ваши силы на пути сохранения единства и чистоты канонического устроения церковной жизни.

Молитвенно желаю Вам доброго здоровья и терпения. Да умудрит Вас Великодаровитый Бог в непростых обстоятельствах нести возложенное на Вас высокое служение.

С любовью во Христе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ"

На малом входе Блаженнейший владыка возвёл ряд архиереев Украинской Православной Церкви в сан митрополита и архиепископа. В сан митрополита, в частности, были возведены архиепископ Конотопский и Глуховский Роман, архиепископ Вознесенский и Первомайский Алексий и архиепископ Александрийский и Светловодский Боголеп. В сан архиепископа — епископ Хотинский Вениамин, епископ Барышевский Виктор, епископ Белогородский Сильвестр, епископ Ладыжинский Сергий и епископ Ровенский и Острожский Пимен.

В проповеди после чтения Евангелия Блаженнейший митрополит Онуфрий рассказал верующим о чуде, которое сотворил Господь с семью Ефесскими отроками. По словам Его Блаженства, это чудо напоминает о реальности воскресения мертвых и будущем Божием суде, к которому каждому следует готовиться.

«Эта подготовка совершается посредством поста и молитвы, когда человек молитвой и постом очищает себя от всякой скверны плоти и духа», — сказал Блаженнейший владыка.

После отпуста митрополит Одесский и Измаильский Агафангел произнёс поздравительное слово от имени Синода, архиереев, духовенства, монашества и всех верующих Украинской Православной Церкви.

Блаженнейший владыка поблагодарил за поздравления и выразил благодарность пастве за молитвенную поддержку в течение восьми лет служения Его Блаженства на кафедре киевских митрополитов.

«Всё, что было сделано за этот период хорошего, — это плод наших общих усилий, наших общих молитв, нашего терпения и смирения, — отметил Блаженнейший митрополит Онуфрий. — Я желаю, чтобы Господь был с нами и далее, чтобы следующие годы — сколько Бог определит каждому из нас прожить — послужить, чтобы они были успешными, чтобы Господь благословил нашу землю миром».

Накануне вечером Блаженнейший митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Киево-Печерской лавре.

Русская линия