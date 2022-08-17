Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи призвал начать на площадках ОДКБ, ШОС и БРИКС дискуссию о необходимости защиты семьи как союза мужчины и женщины…

Русская Православная Церковь предлагает принять специальные международные акты по утверждению традиционных ценностей в современном мире, в том числе с целью защиты семьи как союза мужчины и женщины и права «быть тем, кем родился». Площадками для обсуждения этих инициатив могли бы стать организации с участием России — ОДКБ, БРИКС и ШОС, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, священник Федор Лукьянов, выступая на форуме «Армия-2022», передаёт ТАСС.

«У нас есть общечеловеческие традиционные ценности, которые нас объединяют, и сегодня они особо нуждаются в защите. Новые вызовы, появившиеся перед человечеством, диктуют необходимость инициирования международных актов, отвечающих угрозам и рискам. <…> Площадками для обсуждения могут стать Организация Договора о коллективной безопасности, БРИКС (объединение из пяти стран — Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР — прим. ТАСС), Шанхайская организация сотрудничества. Это наполнит организации глобальным содержательным смыслом объединения, сделает их полноценными институтами, гарантами будущего мира и процветания человечества», — сказал о. Федор Лукьянов.

По его словам, сегодня есть острая необходимость, например, в совершенствовании биоэтического законодательства, ограничивающего эксперименты над человеком на всех этапах развития, начиная с зачатия. В сфере социальных отношений, по оценке главы Патриаршей комиссии, нужны акты по защите семьи как союза мужчины и женщины и «защите права биологического пола — быть тем, кем родился, мужчиной и женщиной». В сфере информационной и духовной безопасности необходимо вести речь о «защите личности и достоинства человека в цифровом пространстве», отметил Лукьянов.

Для создания и имплементации таких правовых актов в национальные законодательства, полагают в Патриаршей комиссии, нужны новые площадки и институты. «Убеждать перестроится существующие, боюсь, бессмысленно», — сказал представитель Церкви. По его словам, Московский Патриархат и Патриаршая комиссия по вопросам семьи имеют опыт организации мероприятий в сфере защиты традиционных ценностей и всегда открыты к сотрудничеству.

«По итогам двух мировых войн были приняты основополагающие акты, призванные не допустить повторения катастрофы. Сегодня они нуждаются в ревизии и анализе, многие акты были перетолкованы и девальвированы, им надо вернуть их первоначальную значимость, контроль за соблюдением», — добавил о. Федор.

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