17 августа 2022 года в Минском епархиальном управлении под председательством Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Вениамина состоялось очередное заседание Синода Белорусской Православной Церкви, сообщает сайт Белорусского Экзархата.

Перед заседанием члены Синода поздравили архиепископа Феодосия (Бильченко) с 25-летием архиерейской хиротонии, которое отмечалось 10 августа, в день иконы Божией Матери «Смоленская». Архиереи также поздравили архиепископа Гродненского и Волковысского Антония с днём тезоименитства, который отмечался 16 августа, в день памяти преподобного Антония Римлянина, Новгородского, чудотворца.

Затем архиереи возгласили вечную память почившему архиепископу Стефану (Корзуну).

Далее Синод приступил к рассмотрению текущих вопросов жизни Белорусской Православной Церкви.

Журналы заседания Синода Белорусского экзархата, в соответствии с Уставом Русской Православной Церкви (статья 8, глава XIII), будут опубликованы после их утверждения Святейшим Патриархом Московским и всея Руси.

Никаких подробностей по поводу того, какие вопросы рассматривал Синод, не сообщается.

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