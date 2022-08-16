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Сводка новостей от 16 августа 2022

Запрещён в священнослужении клирик Черкасской епархии УПЦ
Протоиерей Александр Гаган уклонился в раскол…

Митрополит Черкасский и Каневский ФеодосийУказом митрополита Черкасского и Каневского Феодосия от 29 июля 2022 года запрещен в священнослужении клирик Черкасской епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Гаган, сообщает портал «Православная жизнь».

Прещение наложено за нарушение священнической присяги, клятвопреступление, предательство Святой Христовой Церкви и уклонение в раскол, на основании 10, 11 и 39-го Правил Святых Апостолов.

«Находясь под запретом Вы лишаетесь права носить наперсный священнический крест и предоставлять верующим пастырское благословение», — сказано в указе, направленном протоиерею Александру Гагану.

Ранее указом митрополита Бориспольского и Броварского Антония от 19 июля 2022 года, за уклонение в раскол, грубое нарушение присяги священнослужителя, был запрещён в служении протоиерей Анатолий Слинько.

Бывший клирик УПЦ Анатолий Слинько ещё 15 июля 2022 года перешел в ПЦУ и был одним из организаторов незаконных сборов территориальной общины в Зазимье.

Судя по всему, протоиерей Александр Гаган, как и отец Анатолий Слинько, поддался давлению украинских раскольников и властей и решил предать свою Матерь-Церковь, перейдя в ПЦУ.

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