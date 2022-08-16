Русская линия
Сводка новостей от 16 августа 2022

Украинские раскольники мечтают об объединении УГКЦ, ПЦУ и УПЦ
«Архиерей» ПЦУ Михаил Зинкевич заявил, что «для достижения победы» Украины на Россией украинским властям нужно силой объединить раскольников, православных и униатов…

Раскольничий митрополит Михаил Зинкевич«Иерарх» ПЦУ Михаил Зинкевич, управляющий Волынской епархией, заявил в эфире «Конкурент ТV» о том, что необходимо ускорить объединение УПЦ, униатов и ПЦУ в одну структуру, сообщает «Союз православных журналистов».

«В одной комнате закрыть и греко-католиков, и ПЦУ, и УПЦ, выбрать одного предстоятеля. Исторические моменты, которые были, пусть уйдут в небытие, это было когда-то. Сейчас есть будущее Украины, и мы видим, что у нас есть враг у дверей, и нам тут надо быстрее-быстрее-быстрее объединяться», — прокомментировал Зинкевич свою идею избрания «единого предстоятеля».

Он считает, что нужно брать за пример традицию избрания папы у католиков: «В комнату, закрыли их, пока белый дым не пустят. (не выпускать, — Ред.). Потому что Церковь — одна. Ничего нас не разделяет. Всё остальное — маленькие манипуляции».

При этом представитель украинских раскольников считает, что «без воли власти такого объединения не будет»: «Большую надежду полагаю на президента. Он уже вырос из театрального деятеля до государственника. Думаю, очередной его этап — дорасти и понять: без духовной поддержки государства Церковью процесс скорости победы будет сложным».

В случае объединения Церквей Зинкевич пообещал, что «победа будет не то что до Нового года, а гораздо быстрее».

Русская линия

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Украинские раскольники мечтают об объединении УГКЦ, ПЦУ и УПЦ
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