16 августа 2022 года по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона была доставлена очередная партия гуманитарной помощи для монашествущих и беженцев, пребывающих в Свято-Успенской Святогорской Лавре, сообщает портал «Донбасс Православный».

Принимая продукты, медикаменты и прочие принадлежности, от имени братии и мирян благодарность за поддержку и заботу выразил митрополит Святогорский Арсений. Особую признательность наместник древней обители во Святых Горах выразил владыке Илариону, чьим заботам, молитвам и посланиям все очень рады:

«Дорогой владыка! Я рад этой весточке и приезду отца Иоанна. Мы хорошо знаем, что вы за нас переживаете. Владыка, вы нам очень нужны, даже небольшое слово поддержки от вас получить, сказанное или написанное, имеет большую цену в наше время. Спаси Господи, владыка, за то, что вы есть, крепитесь, держитесь!

Мы все живы, кушать есть что. Чуть-чуть проблема была — недели три-четыре к нам не пропускали волонтеров с гуманитаркой. Люди поотдавали им свои карточки, чтобы их пенсии там получили или лекарство заказали. Это, конечно, было проблемой для них, поскольку люди остались и без средств, и без карточек, и без лекарств. Многие переживали, что теперь даже если они куда-то выедут, то что им делать без карточек.

Людей у нас несколько сот так и остаётся. Пятая часть уехала, из оставшихся уезжать хотят только единицы. Люди никому не доверяют, доверяют только Церкви. Остаются в обители, у нас в подвалах. Кормим, хлебы печём, молимся, служим.

Но зато, владыка, знаете, такой показатель — на праздник Святогорской иконы Божией Матери практически все, кто живёт у нас в подвалах, были на службе, 95% процентов. Служили соборно, я сказал людям, что владыка написал послание, но, к сожалению, волонтеров не пропустили, не смогли передать. Отец Иоанн сейчас это послание привёз, спаси Господи, обязательно зачитаем на ближайшей праздничной службе на Преображение.

Владыка, Вы нам очень нужны. Крепитесь сердечком своим. После смерти владыки Алипия, я пока не знаю такого архиерея, которому мог бы доверять, как Вам, за кого мог бы так переживать, как за Вас переживаю. Молимся, владыка, как можем. Просим Вашего благословения и понимаем", — сказал в завершение видеообращения со слезами на глазах митрополит Арсений.

Русская линия