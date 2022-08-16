Почти все священники одной из африканских стран захотели перейти в Русскую Православную Церковь…

Африканский экзархат Московского Патриархата в скором времени может увеличиться почти в полтора раза, сообщает Интерфакс.

«Ещё 90 священников (практически полным составом) одной из африканских стран просятся под омофор Русской Православной Церкви. Начали подготовку соответствующих определённых процедур», — написал у себя в Телеграм-канале во вторник Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.

В ноябре 2019 года Александрийский Патриарх Феодор признал раскольническую ПЦУ, созданную Константинопольским Патриархатом за год до этого из числа украинских раскольников и самосвятов. Между тем многие священнослужители Александрийской Церкви, канонической территорией которой является Африка, с этим не согласились и изъявили желание перейти в Московский Патриархат. В конце декабря 2021 года их просьба была удовлетворена: Синод в Москве принял в РПЦ более сотни священников из разных стран Африки.

На конец июля текущего года число клириков РПЦ в Африке составляло уже около 200 человек, то есть вдвое больше, чем было в конце прошлого года, на момент создания Африканского экзархата. Причём процесс активного перехода из Александрийского в Московский Патриархат продолжается.

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