«Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро» (Рим 13:4)

Практически три четверти россиян (71%) придерживаются мнения, что поддержание благоприятного морально-нравственного климата в обществе невозможно без участия государства, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в понедельник на его сайте.

Результаты исследования показывают, что российские женщины в большей мере, чем мужчины, склонны поддерживать такую позицию — 74% и 68% респондентов соответственно.

При этом только каждый четвертый россиянин (23%) полагает, что мораль и нравственность относятся к сфере частной жизни, и государство не должно в неё вмешиваться, среди молодежи 18−24 лет так считают почти половина респондентов (42%), отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, вопросы морали и нравственности исключительно к частной жизни относит каждый четвертый российский мужчина (26%), среди женщин доля респондентов, придерживающихся такой точки зрения, составляет 20%.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 7 августа 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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