В Интернете опубликовали видео, на котором запрещённый за уклонение в раскол митрополит Александр Драбинко использует ненормативную лексику, общаясь с женщинами…

В Интернете опубликовали видео с матерящимся «иерархом» «ПЦУ» Александром (Драбинко), который ранее предал УПЦ и перешёл к раскольникам, за что и был запрещён в служении.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «О Церкви и о людях», Драбинко нецензурно выругался в адрес священника УПЦ, который демонтировал престол и вынес из захваченного раскольниками храма утварь и иконы, чтобы спасти их от осквернения, сообщает «Союз православных журналистов».

На видео запечатлена встреча сторонника Думенко с прихожанами храма УПЦ и активистами «ПЦУ» в библиотеке. Обсуждая попытку захвата одного из храмов УПЦ, «иерарх» выругался матом и продолжил: «руки ему нужно переломать за то, что он сделал с церковью, когда престол разобрал».

Очевидно, что если Драбинко позволяет себе мат даже в публичном в общении с женщинами, то в своей обычной повседневной жизни для него это обычное явление. На низкий нравственный уровень этого владыки обращали внимание верующие ещё тогда, когда он был архиереем Украинской Православной Церкви, однако тогда он на людях старался хоть как-то сдерживаться.

Что же, касается всей этой истории, то она лишний раз подтверждает ту истину, что во времена гонений и испытаний Церковь очищается от малодушных, безнравственных и гнилых людей, а также от тех «пастырей», «которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные».

Русская линия