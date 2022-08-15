Русская линия
Сводка новостей от 15 августа 2022

Владимир Путин подписал указ об учреждении в России звания «Мать-героиня»
Это звание войдёт в список высших званий нашей страны наравне со званием «Героя России» и «Героя труда» и будет присваиваться женщинам, родивших и воспитавших 10 и более детей…

Орден Мать-героиняПрезидент России Владимир Путин подписал указ об учреждении в нашей стране звания «Мать-героиня» и единовременной выплате такой матери в размере миллиона рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

«Установить звание „Мать-героиня“ для присвоения матери, являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами Российской Федерации. Установить, что при присвоении звания „Мать-героиня“ награждённой матери выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 миллиона рублей», — говорится в тексте указа.

Звание «Мать-героиня» войдёт в список высших званий наравне со званием «Героя РФ» и «Героя труда».

Звание будет присваиваться матери по достижении десятым ребёнком возраста года и при наличии в живых остальных детей.

Исключением будет гибель детей при защите Отечества, исполнении воинского долга, при террористических актах или чрезвычайных ситуациях, в результате трудового увечья или профессионального заболевания.

Подобная награда существовала в СССР. Первое награждение состоялось в октябре 1944 года, последнее — в ноябре 1991 года.

Русская линия

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Владимир Путин подписал указ об учреждении в России звания «Мать-героиня»
Это звание войдёт в список высших званий нашей страны наравне со званием «Героя России» и «Героя труда» и будет присваиваться женщинам, родивших и воспитавших 10 и более детей...

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