Святейший Патриарх Кирилл: Нам необходимо помнить слова апостола Павла: Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их (Евр. 13:7)

13 августа 2022 года, в день памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия (Шеина) и мучеников Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил памятный вечер, посвященный 100-летию мученической кончины святителя Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского и Гдовского, в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича, сообщает Патриархия.Ru.

У входа в филармонию Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и директор Санкт-Петербургской филармонии И.С. Черкасов.

Перед началом концерта митрополит Варсонофий освятил памятную доску в Большом зале филармонии со следующим текстом: «В этом зале в 1922 году был вынесен смертный приговор митрополиту Петроградскому Вениамину, архимандриту Сергию (Шеину), мирянам Юрию Новицкому, Иоанну Ковшарову. Место исполнения приговора неизвестно».

В Бетховенском фойе была представлена выставка «Приговор: быть святыми петроградским мученикам..». Организаторами выставки являются Музей истории Санкт-Петербургской епархии и древлехранилище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. В экспозицию вошли архивные фотографии и личные вещи митрополита Вениамина (Казанского) и участников следственного дела. Среди экспонатов — последнее письмо митрополита Вениамина из заключения и партитура песнопения «Богородице Дево, радуйся», написанная композитором С.М. Ляпуновым в зале суда.

Выставка «Приговор: быть святыми петроградским мученикам..», посвященная 100-летию подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской при изъятии церковных ценностей, постоянно экспонируется в Музее истории Санкт-Петербургской епархии в Митрополичьем корпусе Александро-Невской лавры и была временно перенесена в фойе филармонии специально к памятному вечеру.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая мероприятие, обратился к его участникам с Первосвятительским словом, посвященным эпохе гонений на Церковь, жизни священномученика Вениамина (Казанского), 100-летию подвига этого святителя и других новомучеников и исповедников Российских.

«Мы, христиане века XXI, призваны быть преемниками наших замечательных отцов и дедов, которые в тяжелейшие времена самого, наверное, страшного гонения на Церковь за всю историю человечества, став новомучениками и исповедниками, сохранили веру и воспитали в ней своих детей и внуков, — сказал, в частности, Патриарх Кирилл. — Нам необходимо помнить слова апостола Павла: Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их (Евр. 13:7). Именно поэтому наша Церковь предпринимает столь серьезные усилия по увековечиванию памяти о подвиге новомучеников и исповедников ХХ столетия, и сегодняшнее событие — еще один шаг на этом пути. Дай Бог, дорогие мои, чтобы мы, следуя имеющимся примерам, всегда были готовы ревностно стоять в истине Христовой, являть твердость в хранении веры, преданность Церкви Божией и ее учению. И, может быть, память о новомучениках поможет нам быть верными не в условиях гонений, а среди тех соблазнов, которые обрушивает на нас современная безбожная цивилизация. Иметь силу противостоять тому, на чем спотыкается огромное количество людей, — я имею в виду нравственную основу жизни, исполнение Божиих заповедей, всё, что касается вопросов, связанных с браком, с человеческими отношениями, да и вообще со всем тем, что может быть покрыто таким великим понятием, как любовь к ближнему. Дай нам Бог оставаться твердыми в нашем уповании, в нашей вере. И будем крепко молиться, чтобы предстательством святых мучеников и исповедников Церкви нашей Господь приклонил милость Свою к народу нашему, к Отечеству нашему, к Церкви нашей. Потому что все мы, как мне кажется, вошли в очень непростую эпоху. Никто не знает, как будут развиваться события, но, чем сильнее духом, чем сильнее в вере мы будем, тем легче могут быть преодолены любые трудности».

Далее состоялась премьера оратории «Страдалец до Голгофы», созданной к 100-летию духовного подвига священномученика Вениамина.

Композитор этого произведения — Михаил Малевич, автор-составитель литературной основы — Любовь Ивановская. Исполнители — Академический симфонический оркестр филармонии, хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии (художественный руководитель — Юрий Герасимов) и женский хор «Квелин» (художественный руководитель — Елена Жукова). Дирижер — народный артист Кабардино-Балкарской Республики Михаил Голиков, режиссер — народный артист России Александр Галибин. Чтецы — Александр Галибин, заслуженная артистка России Ирина Савицкова, иерей Сергий Чекоданов, протодиакон Сергий Шамберов.

Драматургическая основа оратории «Страдалец до Голгофы» — письмо-завещание митрополита Вениамина, написанное им в одиночной камере тюрьмы на Шпалерной улице. Письмо адресовано протоиерею Петру Ивановскому, другу и сопастырю, настоятелю храма преподобномученика Андрея Критского на Рижском проспекте.

В Большом зале филармонии, в здании бывшего Дворянского собрания, сто лет назад размещался Петроградский ревтрибунал и проходил судебный процесс по сфабрикованному делу «О сопротивлении изъятию церковных ценностей». На суд привлекли 86 обвиняемых, включая митрополита Вениамина.

«Я не знаю, что вы объявите в приговоре — жизнь или смерть, но что бы ни было — я с одинаковым благоговением обращу очи горе, возложу на себя крестное знамение (при этом митрополит широко перекрестился) и скажу: слава Тебе, Господи Боже, за всё», — с такими словами обратился к суду митрополит Вениамин перед вынесением приговора.

Трибунал приговорил десять человек к расстрелу. Шестерым расстрел заменили лишением свободы. Митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина, архимандрита Сергия (Шеина), адвоката Иоанна Ковшарова, профессора Санкт-Петербургского университета Юрия Новицкого тайно расстреляли в ночь на воскресенье 13 августа 1922 года.

Русская линия