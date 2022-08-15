Русская линия
Сводка новостей от 15 августа 2022

В Белграде прошёл многочисленный Крестный ход против содомии
Порядка 50 тысяч сербов вышли на улицы в знак протеста против проведения общеевропейского парада половых извращенцев в столице Сербии…

В Белграде прошёл Крестный ход против содомии14 августа 2022 года десятки тысяч сербов вышли на улицы Белграда на молитвенное шествие в защиту христианских семейных ценностей, чтобы выразить протест по поводу запланированного на сентябрь «Европрайда» в Сербии, сообщает Православие.Ru.

Участники шествия собрались у здания Сербской Патриархии и прошли по центру города до площади у храма Св Марка.

Порядок на мероприятии обеспечивала полиция. Участники шествия несли иконы, кресты и стяги, молились, пели духовные песнопения и национальные песни.

Шествие прошло без инцидентов. Среди его участников было немало представителей духовенства, священников и монашествующих, приехавших из разных мест, чтобы поддержать народ, помолиться и выразить свой протест против планов проведения в сербской столице парада содомитов.

Ранее некоторые архиереи уже осудили планы по проведению «Европрайда» и предостерегли тех, кто принимает решения, от данного шага.

По мнению участников и ряда СМИ в шествии приняло участие не менее 50 тысяч человек. Следующая аналогичная акция запланирована на 28 августа. Участники подписали петицию с требованием отменить проведение общеевропейского Еаропрайда в сербской столице.

Примечательно, что подавляющее большинство центральных сербских СМИ практически полностью проигнорировали это событие.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл: Нам необходимо помнить слова апостола Павла: Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их (Евр. 13:7)
Предстоятель Русской Православной Церкви посетил мемориальный вечер, посвященный митрополиту Вениамину (Казанскому)...

Владимир Путин подписал указ об учреждении в России звания «Мать-героиня»
Это звание войдёт в список высших званий нашей страны наравне со званием «Героя России» и «Героя труда» и будет присваиваться женщинам, родивших и воспитавших 10 и более детей...

Какова церковь, таковы и «архиереи»
В Интернете опубликовали видео, на котором запрещённый за уклонение в раскол митрополит Александр Драбинко использует ненормативную лексику, общаясь с женщинами...

В Белграде прошёл многочисленный Крестный ход против содомии
Порядка 50 тысяч сербов вышли на улицы в знак протеста против проведения общеевропейского парада половых извращенцев в столице Сербии...

Визит Святейшего Патриарха Сербского Порфирия в Черногорию отложен
Причиной переноса визита стала трагедия в Цетине, в результате чего погибли 11 человек...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память блаженного Василия, Московского чудотворца...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика