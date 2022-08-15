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Сводка новостей от 15 августа 2022

Визит Святейшего Патриарха Сербского Порфирия в Черногорию отложен
Причиной переноса визита стала трагедия в Цетине, в результате чего погибли 11 человек…

Герб Сербской Православной ЦерквиПервосвятительский визит Святейшего Патриарха Сербского Порфирия в Черногорию пришлось отложить из-за траура по 11 погибшим при нападении в Цетине в пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Черногорско-Приморской епархии Сербской Православной Церкви.

Накануне 34-летний Вук Борилович в исторической столице Черногории Цетине открыл огонь из охотничьего карабина, убил 10 человек, а затем был застрелен. Ещё шесть человек были ранены.

«Оповещаем верующих граждан и черногорскую общественность, что откладывается ранее заявленный визит Его Преосвященства Патриарха Сербского господина Порфирия в Герцог-Нови в связи с 640-летием города из-за официального трехдневного траура и соболезнований в связи со вчерашними трагическими событиями в Цетине. Этот благословенный визит Первоиерарха нашей Поместной Церкви перенесен на 29−30 августа», — официально сообщила митрополия.

Район, где произошла стрельба, расположен в непосредственной близости от монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Цетине и резиденции Митрополии-Черногорско-Приморской, а также туристической зоны. Ведётся расследование, официально пока не установлено, был ли нападавший убит полицией или одним из граждан, как сообщают некоторые СМИ.

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