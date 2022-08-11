Русская линия
Сводка новостей от 11 августа 2022

Митрополит Халкидонский Эммануил посетил Тбилиси
Представитель Фанара передал Грузинскому Патриарху Илие II братское приветствие от Патриарха Константинопольского Варфоломея I…

Грузинский Патриарх Илия и митрополит Халкидонский Эммануил11 августа 2022 года Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II вместе со священнослужителями и архиереями Грузинской Православной Церкви принял представителя Константинопольского Патриархата митрополита Халкидонского Эммануила (Адамакиса), сообщает сайт Грузинской Патриархии.

Митрополит Эммануил передал Его Святейшеству Илие II братское приветствие от Патриарха Константинопольского Варфоломея I и поздравление в связи с Илиаоба, который отметили в стране 2 августа.

Митрополит Халкидонский Эммануил также передал соболезнования Константинопольского Патриарха в связи с кончиной епископа Дамиане (Хупения), который погиб не так давно в ДТП.

Представитель Константинопольского Патриархата заявил, что пандемия коронавируса ослабила связи Грузии и Фанара, отметив важность двусторонних визитов для укрепления дружбы и единства.

В рамках встречи также был поднят вопрос о продолжающихся военных действиях на Украине. Стороны отметили необходимость соответствующих шагов для завершения конфликта и содействия миру.

О том, зачем конкретно приезжал владыка Эмманиул в Грузию, не сообщается.

На Фанаре прекрасно понимают, что пока конфликт на Украине продолжается, у них есть возможность попытаться добиться раскола УПЦ и признания «ПЦУ» со стороны других Поместных Православных Церквей. Похоже, именно с этим связана поездка владыки Эмманиула.

Русская линия

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