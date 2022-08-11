Миряне Элладской Православной Церкви, узнав, что на острове Тасос в сентябре вместе с Патриархом Варфоломеем, Архиепископом Иеронимом и их правящим митрополитом собирается прибыть глава украинских раскольников Епифаний Думенко, начали сбор подписей, чтобы не допустить визита главы ПЦУ, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на Tashyras.worldpress.com.

«Нам было приятно узнать, что по Вашему предложению Священный Синод Элладской Церкви установил месяц сентябрь для празднования Собора святых острова Тасос. Также нам сообщили, что во время первого празднования этого собрания прибудут и Святейший Вселенский Патриарх Варфоломей, а также Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним», — пишут верующие.

Они сообщают, что «наша радость, однако, сменилась печалью несколько дней назад, когда появились сообщения, что во время этого торжества будет присутствовать раскольнический лже-епископ Киевский, Епифаний, являющийся мирянином в облачении». Миряне пишут, что структура Думенко — это «саморукоположённые раскольники», которых не признали 10 из 14 Православных Церквей.

«К сожалению, Вы не только не опровергли этих сообщений, но, наоборот, с объявлением епархией визита Ваших высоких гостей и так называемого „епископа Киевского“, г-на Епифания, вы подтвердили их, в результате чего вы очень огорчили нас своим выбором».

Верующие пишут, что сослужение с мирянами в рясах — это оскорбление первосвященнического сана, дарованного Богом.

«Стоит ли стремлениям и амбициям третьих лиц (например, политиков, дипломатов и церковных деятелей) оскорблять Ваше Преосвященство и возмущать верующих? <…> Мы думаем, что такое действие оскорбляет как Триединого и Единственного Истинного Бога, так и вас как Первосвященника, а также нас как верующих», — пишут миряне митрополии и призывают митрополита Стефана «противостоять всем тем, кто задумал это недопустимое действо».

Также верующие ЭПЦ отмечают, что продолжат собирать подписи, пока не узнают, что приглашение Думенко отозвали. В настоящее время письмо подписали 407 прихожан Элладской Церкви.

Копии письма верующие отправили Патриарху Варфоломею, Архиепископу Иерониму и постоянным членам Синода ЭПЦ.

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