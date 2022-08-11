Русская линия
Сводка новостей от 11 августа 2022

Святейший Патриарх Кирилл напомнил митрополиту Львовскому Филарету о его тесных связях с Москвой
Предстоятель Русской Православной Церкви выразил надежду на скорое восстановление канонического порядка во Львовской епархии УПЦ…

Митрополит Львовский ФиларетСвятейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Львовского и Галицкого Филарета с 50-летием и выразил надежду на восстановление церковного порядка в Львовской епархии, сообщает РИА Новости.

«Господь призвал вас к епископским трудам, вручив вашим заботам паству Львовской епархии, где уже десять лет вы несёте своё служение. Выражаю надежду на то, что по милости Божией канонический порядок во вверенном вам церковном уделе в скором времени будет восстановлен», — говорится в поздравлении Патриарха, опубликованном во вторник на сайте Русской Православной Церкви.

Патриарх отметил, что значимые годы жизни митрополита связаны с Московскими духовными школами, обучаясь в которых, он нёс послушание у Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Предстоятель Русской Православной Церкви также пожелал владыке терпения и духовной мудрости.

Ранее митрополит Филарет заявлял, что был одним из инициаторов созыва Собора Украинской Православной Церкви, который в мае 2022 года принял решение о независимости УПЦ от Московского Патриархата. В интервью по его итогам, опубликованном на сайте Львовской епархии, митрополит Филарет рассказал, что на Соборе была дискуссия, обращаться ли в РПЦ с вопросом о предоставлении автокефалии, и его участники «вместе пришли к выводу, что не надо этого делать».

Впрочем, объявление о независимости УПЦ не спасло Львовскую епархию от нападений раскольников на храмы. Более того, летом 2022 года депутаты Львовского горсовета приняли решение о полном запрете деятельности Украинской Православной Церкви.

Что же касается поздравления Святейшего Патриарха Кирилла, то это ещё раз свидетельствует о том, что в Русской Православной Церкви не собираются отказываться от своей канонической территории на Украине.

Не случайно и то, что Его Святейшество напомнил львовскому архиерею о его тесных связях с Московскими духовными школами. Когда владыку Филарета, который сейчас пытается представить себя активным сторонником автокефалии УПЦ, выгонят с Украины как «клятого москаля», именно Московский Патриарх окажет ему помощь и возможно даст новую кафедру.

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Святейший Патриарх Кирилл напомнил митрополиту Львовскому Филарету о его тесных связях с Москвой
Предстоятель Русской Православной Церкви выразил надежду на скорое восстановление канонического порядка во Львовской епархии УПЦ...

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