Митрополит Донецкий Иларион: «Все те беды и несчастья, которые вы пережили, пройдут, и Матерь Божия утрёт ваши слёзы и утешит каждого, кто был искушён или испытан в это время»

10 августа 2022 года в Свято-Покровском соборе города Мариуполя было совершено торжественное богослужение по случаю дня памяти списка иконы Пресвятой Богородицы «Одигитрия», который именуют Мариупольским. Около 200 священнослужителей Донбасса собрались под сводами чудом уцелевшего и минимально пострадавшего от боевых действий храма, сообщает сайт Донецкой епархии.

Божественную литургию совершил митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион в сослужении митрополита Горловского и Славянского Митрофана, архиепископа Макеевского Варнавы, епископа Новоазовского Варсонофия и епископа Волновахского Амвросия.

За богослужением была совершена сугубая молитва о упокоении всех погибших и убиенных в граде Мариуполе.

По запричастном стихе митрополит Горловский и Славянский Митрофан обратился к мариупольцам с архипастырским словом, сообщает сайт Горловской епархии. Владыка отметил, что в страданиях и скорбях Бог не покидает человека, но именно они показывают, остаёмся ли мы на стороне Бога:

«Христианин — это тот человек, который, даже находясь в скорби, страданиях и лишениях, не позволяет себе переставать быть человеком. Когда все унывают, отчаиваются, проклинают друг друга и даже Бога и ропщут на Него, христианин — это человек, который с доверием воспринимает всё, что Господь посылает ему Своим Промыслом, и принимает это, как Дева Мария когда-то сказала: Се, Раба Господня, буди Мне по глаголу Твоему (Лк. 1:38). Христианин — это человек, который, когда люди борются за ресурсы, за выживание, отбрасывая всякую культуру и воспитание, интерес ближнего ставит выше своего собственного, который борется не за то, чтобы выжить любой ценой, а за то, чтобы остаться человеком и, несмотря на самые трудные обстоятельства, помогать другим людям».

Множество желающих причаститься Тела и Крови Христовых, приступили ко Святой Чаше.

По окончании молитвы и славления Пресвятой Богородицы в Её чтимом образе Правящий архиерей обратился к присутствующим со словами поддержки, утешения и благословения. Митрополит Иларион, в частности, сказал:

«Был тяжёлый период, когда мы не могли совершить литургию в городе Мариуполе, но Господь собрал нас сегодня, позволил нам собраться под Покровом Божией Матери в праздник «Путеводительницы» — Её святаго образа, который в древние времена был принесён сюда святителем Игнатием, митрополитом Мариупольским. Когда-то греки пришли из Крыма с этим святым образом. Божия Матерь была покровительницей и путеводительницей православного народа греков. С того времени эта икона почитается здесь, в Мариуполе — в городе, который отдан под покров Пресвятой Богородицы.

Сегодня торжество велие здесь совершается собором архиереев и духовенства в честь Пресвятой Богородицы. Я верю и знаю, что Она нас не оставила. Она Мариуполь покрывает святым Своим омофором. Все те беды и несчастья, которые вы пережили, пройдут, и Матерь Божия утрёт ваши слёзы и утешит каждого, кто был искушён или испытан в это время".

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