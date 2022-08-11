Митрополит Варшавский и всея Польши Савва в интервью польскому изданию «Polityka» рассказал, что во время недавнего приезда Константинопольского Патриарха Варфоломея в Польшу призвал его для решения украинской проблемы собрать Собор Предстоятелей Поместных Православных Церквей и решить вопрос канонического рукоположения Епифания Думенко, сообщает «Союз православных журналистов».

«Когда нас посетил Патриарх Варфоломей, я сказал ему, что вместо помощи Украине этот так называемый „томос“ разделил её. И услышал: „Что мне делать?“ Я ответил, что надо созвать глав Поместных Церквей, и мы поможем выйти из этой сложной ситуации», — заявил владыка Савва.

По его словам, на Украине сейчас номинально «четыре Предстоятеля» — Блаженнейший Митрополит Онуфрий, Филарет Денисенко, Епифаний Думенко и Макарий Малетич, бывший глава УАПЦ.

«Здоровый церковный организм не может спокойно смотреть на такую неразбериху, поэтому я говорил об этом с Патриархом Варфоломеем. Он согласился со мной, но с трудом принимает решение. И тут может быть только одно: созвать всё священноначалие, определить, что делать с Епифанием, чтобы дать Церкви на Украине полную автокефалию», — заявил митрополит Варшавский и всея Польши.

Митрополит Савва заявил, что Филарет Денисенко совершал свои «хиротонии», будучи мирянином, а потому Польская Церковь не признает «епископат» ПЦУ.

«Филарет был лишен рукоположения и не имеет права даровать его другим. Мы имеем в виду неканоничность рукоположения Епифания, главы этой новой украинской церкви, — говорит польский Предстоятель. — Епифаний был „рукоположен“ бывшим митрополитом Филаретом, лишённым архиерейской хиротонии, то есть формально мирянином».

Митрополит Савва подчеркнул, что Польская Церковь не признает филаретовские «рукоположения» и напомнил, что такой же позиции придерживался не так давно и Патриарх Варфоломей.

«Константинопольский Патриарх Варфоломей на протяжении 22 лет признавал решение Московского Патриархата лишить его рукоположения и низложить митрополита Филарета в статус мирянина, как раскольника Церкви. Но вмешались разные силы: кто-то стремился убедить Патриарха Варфоломея предоставить автокефалию Украинской Церкви под руководством Епифания».

Польский Предстоятель отметил, что «все Православные Церкви, в том числе и наша, признают, что Филарет был лишен рукоположения и не имеет права даровать его другим». По мнению Митрополита Саввы, выход для Думенко один — в каноническом рукоположении. Только в таком случае можно будет говорить о законном статусе иерархии ПЦУ: «Тогда это может быть часть украинского духовенства».

Таким образом, Предстоятель Польской Церкви согласен с Патриарха Варфоломеем в том, что Украине необходимо предоставить церковную автокефалию, однако, их позиции расходятся только в методах предоставления этой автокефалии. По сути, владыка Савва открыто призывает Патриарха Варфоломея хиротонисать Епифания Думенко, и тогда якобы все проблемы исчезнут. На самом деле этот очень большое упрощение. Мнение Русской Православной Церкви по этому вопросу ни на Фанаре, и в Варшаве, похоже, не интересует.

Впрочем, любые попытки решить украинский вопрос во время вооружённого конфликта на Украине вряд ли приведут к каким-либо положительным результатам. Всем понятно, что церковная ситуация на Украине будет зависеть от того, чем закончится вооружённое противостояние Москвы и Киева. Кто знает, будет ли вообще существовать Украинское государство, если военные действия будут продолжаться с той же интерсивностью. А тогда и вопрос церковной автокефалии для Украины может отпасть сам собой.

Русская линия