Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш вновь заявил, что украинские власти ждут папу Франциска и чем быстрее он приедет, тем лучше…

В Киеве давно ждут папу Римского, а он всё не едет и не едет

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш выразил надежду, что папа Римский Франциск посетит эту страну ещё до своей поездки в Казахстан, которая намечена на сентябрь 2022 года, сообщает РИА Новости.

«Украина уже много лет и особенно с начала войны ждёт папу Римского и будет счастлива приветствовать его до поездки в Казахстан», — написал Юраш на своей странице в одной из соцсетей, после того, как в субботу утром побывал в Ватикане на аудиенции у папы Римского.

Посол разместил в своем аккаунте несколько фото, сделанных во время аудиенции, и привёл слова папы Франциска о желании выразить близость Украине посредством такого визита.

Впрочем, сам глава Ватикана раздумывает, стоит ли ему ехать в Киев, и если да, то когда.

В пятницу папа Франциск принял в Апостольском дворце председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония. В ходе этой встречи были обсуждены «многочисленные вопросы, стоящие на повестке православно-католических отношений, в том числе в контексте происходящих в мире политических процессов», сообщил ОВЦС.

Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни ранее официально объявил, что папа Франциск с 13 по 15 сентября совершит поездку в Казахстан по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Ранее в ходе беседы с руководителями иезуитских изданий Европы папа выразил надежду, что в сентябре в Казахстане он сможет встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о каких-либо предметных контактах относительно визита папы Римского в Москву, и напомнил, что такой визит должен прорабатываться на высшем уровне. При этом есть информация, что в Кремле считают такой визит не своевременным и предлагают перенести его на 2023 год.

Тем временем, в Киеве, напротив, хотят видеть папу Римского у себя, как можно скорее, ведь в таком случае можно записать этот визит себе в актив и постараться представить ситуацию таким образом, что весь католический мир поддерживает Украину против России, что не совсем так.

Согласится ли папа Франциск играть в эти игры украинской дипломатии, до конца пока не ясно.

Русская линия