Отныне в этой стране можно совершить аборт на любом сроке беременности и даже, если женщине просто не понравился пол будущего ребёнка…

В конце июля 2022 года в Новой Зеландии правительство приняло закон об абортах, который снимает любые ограничения на убийство детей в утробе матери, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на Newspunch.com.

Согласно новому закону, женщина получает право делать аборт по любой причине и на любом сроке, вплоть до рождения ребёнка. Разрешается убивать дитя по признаку пола будущего ребенка и при выявлении любых нарушений развития, таких как заячья губа, косолапость или синдром Дауна. Делать аборт может кто угодно — не обязательно врач; присутствие врача при проведении вмешательства также не требуется.

Детям, появившимся на свет в ходе аборта после 20-й недели беременности, не обязательно давать обезболивающее и выхаживать их. Отменены юридические ограничения на спорные методы аборта, такие как аборт с частичными родами.

Впервые в марте 2020 года парламент Новой Зеландии под руководством Джасинды Ардерн проголосовал за «ослабление» национальных законов об абортах, особенно на поздних стадиях беременности, когда дети становятся жизнеспособными вне матки. Премьер-министр Ардерн лично выступала и агитировала против введения обязательной медицинской помощи младенцам, родившимся живыми после «неудачных» абортов.

Закон был принят вопреки массовому недовольству, и в их числе протесты более чем 1200 новозеландцев с синдромом Дауна и их семей, которые призвали премьер-министра Джасинду Ардерн не допускать такого рода дискриминации.

Независимые опросы в Новой Зеландии показывают, что подавляющее большинство граждан выступают против введения закона о либерализации абортов. Например, только 2% женщин поддерживают аборт на поздних сроках, 93% выступают против абортов по признаку пола, при которых ребёнка убивают только потому, что он мальчик или девочка. И 94% опрошенных женщин поддерживают прежние правовые стандарты в отношении прерывания беременности. Другими словами, население страны вообще не хотело смягчения законодательства в отношении абортов.

Очевидно, непопулярность абортов является причиной того, что политики, выступающие за аборты в Новой Зеландии, оперативно начали работу над этим законом в начале 2020 года, пока все внимание общественности было направлено на глобальную пандемию. При прохождении через парламент законопроект стремительно терял поддержку. Однако авторы законопроекта использовали любые методы. Так, Комитет по законодательству об абортах заслушал только 139 из более чем 25 000 человек, которые представили публичные комментарии по законопроекту.

Проигнорировав мнение большинства, правительство Новой Зеландии всё же приняло этой ужасный закон.

Русская линия