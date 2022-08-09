Ежегодно в селе Хопылёво Рыбинского района проходит праздник в честь святого праведного воина Феодора Ушакова. Будущий адмирал был крещен в храме Богоявления Господня в 1745 году. Здесь же принял Святое Крещение его дядя Иван Ушаков — преподобный Феодор Санаксарский. Неподалеку, в деревне Бурнаково, располагалось поместье дворян Ушаковых, сообщает Информационный отдел Рыбинской епархии.

После событий XX века территория Хопылёво долгое время пребывала в запустении, однако благодаря труду множества благодетелей сегодня село активно развивается — восстановлен Богоявленский храм, проходят реставрационные работы в церкви святого благоверного князя Александра Невского, возрождается монастырская жизнь, готов к приему паломников дом церковного причта, регулярно проходят экскурсии для детей и взрослых.

7 августа в Хопылёво почтили память святого праведного воина Феодора Ушакова. В храме Богоявления Господня состоялось Архиерейское богослужение. Божественную литургию совершил епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин в сослужении многочисленных представителей духовенства Рыбинской епархии.

По окончании богослужения протоиерей Андрей Касицын обратился к молившимся с проповедью:

«Сегодня, в этот воскресный день, мы чествуем нашего земляка, святого угодника Божия Феодора. Для мирских людей это непобедимый флотоводец, для православных это христианин, который подает нам пример устроения жизни. Настолько удивительное водительство Духом Святым этого человека, что, даже занимая высокий пост, он имел христианское помышление о том, как заботиться о ближнем. Мы должны следовать примеру святого праведного воина Феодора и помнить, что наша жизнь кратковременна, как искра, вылетевшая из костра. Не нужно цепляться всеми силами за эту жизнь, нужно исполнять свое послушание».

По окончании богослужения прихожане и духовенство во главе с епископом Рыбинским и Романово-Борисоглебским Вениамином прошли Крестным ходом от Богоявленского храма к памятнику Фёдору Ушакову и преподобному Феодору Санаксарскому. Чин освящения и церемония открытия этого памятника состоялись ровно пять лет назад. Скульптурную композицию передал в дар Рыбинскому району Фонд святого апостола Андрея Первозванного.

«Здесь, на родине Фёдора Ушакова, мы видим возрождение храмов, — сказал епископ Вениамин. — На службе присутствовали два иеромонаха, которые здесь живут, и, надеемся, что их будет больше. Конечно, мы ждем всех, кто хочет здесь потрудиться, помолиться, помочь, потому что это место действительно святое. Хочется поздравить всех вас и пожелать, чтобы молитвами праведного воина Феодора Ушакова и преподобного Феодора Санаксарского Господь вразумил нас и помог каждому нести послушание нашему Отечеству и окружающим нас людям».

К присутствовавшим обратилась глава Рыбинского муниципального района Татьяна Смирнова:

«В этот праздничный день хочется молиться и мечтать об одном — чтобы это возрожденное место наполняло наших соотечественников глубоким пониманием смысла веры, служения Отечеству, любви к Родине, к жизни и человеку и, конечно, ответственности за все это».

Татьяна Александровна поблагодарила владыку Вениамина, Попечительский совет по восстановлению храмового комплекса в Хопылёво и всех, кто потрудился в деле возрождения территории. В память об этом дне и в год 10-летия Рыбинской епархии глава Рыбинского района вручила епископу Вениамину картину с изображением вида на село Хопылёво с правого берега Волги.

«Ничего бы этого не было без покровительства нашего земляка, святого праведного воина Феодора Ушакова, — отметил глава города Рыбинска Дмитрий Рудаков. — Везде, где бы я ни бывал, есть следы его добродетели. Например, в Севастополе он сделал большой парк для матросов — Фёдор Фёдорович отдавал своё жалование, чтобы улучшить им жизнь. Это был бескорыстный человек. Слава Фёдору Фёдоровичу!»

К присутствовавшим на торжествах обратился директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев:

«Фёдор Фёдорович Ушаков, ваш земляк, наш дорогой покровитель, не проиграл ни одной битвы и не потерял ни одного матроса. Его дядя, преподобный Феодор Санаксарский — солдат Преображенского полка, человек с удивительной судьбой. Я очень рад, что сегодня присутствую на святой Ярославской земле, которая дала нашему Отечеству и православному миру таких замечательных сынов».

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