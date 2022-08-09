В Русской Православной Церкви за последние две недели сообщили о нескольких миссионерских достижениях в Кении, включенной в Южно-Африканскую епархию Патриаршего экзархата Африки. Так в благочинии Нанди 11 августа 2022 года состоится крещение 39 местных жителей в православную веру, в благочиниях Мигори и Лугари избраны ответственные за молодежное служение и другие направления церковной жизни, сообщает портал «Православная жизнь».

25 июля 2022 года группа верующих округа Нанди обратилась к Патриаршему экзарху Африки митрополиту Клинскому Леониду с просьбой принять их в Русскую Православную Церковь. Обращение подписали 28 крещеных православных христиан из нескольких деревень, ранее относившихся к двум приходам Александрийского Патриархата, а также 11 человек из числа крещенных протестантами и некрещеных.

3 августа, после встречи желающих креститься в Русской Церкви с благочинным округа Нанди иереем Титом Кипндженом, таинство Крещения наметили на 11 августа. Отмечается, что ближайший действующий приход РПЦ в честь преподобного Зосимы находится в 26 км в деревне Чемелил.

В благочинии Мигори, после совершенной 31 июля 2022 года на приходе святого Иоанна в селении Маньятта воскресной Литургии, состоялось собрание верующих под председательством благочинного округа иерея Патапия Часиа.

В ходе встречи учредили малое благочиние Мигори во главе с иереем Максимом Мвереми и назначили ответственных за молодежное служение и воскресные школы для детей. Также утвердили кадидатуры руководителей Совета православных матерей и Совета мужчин-прихожан.

В благочинии Лугари на общем собрании духовенства и мирян, состоявшемся 7 августа 2022 года, избрали ответственных за молодежное служение и утвердили комиссию жен священников.

Как сообщается, в молодежную комиссию благочиния вошли председатель, секретарь, организационный секретарь, их заместители и казначей. Куратором православной молодежи назначили священника Исаию Уанйони. В комиссию матушек избрали председателя, секретаря, казначея и главного советника. Куратором стал священник Христодул Осотси.

Собрание состоялось на приходе в честь великомученика Димитрия Солунского в селении Млимани после Божественной литургии, которую совершили благочинный иерей Петр Лутомиа и священники Христофор Кипсанг, Христодул Осотси, Димитрий Бариди, Исаия Уанйони, Хри́стос Амуюнзу.

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