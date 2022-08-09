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Сводка новостей от 9 августа 2022

В целях недопущения угрозы для нацбезопасности Украины
На заседании Барановского горсовета Житомирской области принято решение о запрете деятельности УПЦ…

На заседании Барановского горсовета Житомирской области принято решение о запрете деятельности УПЦДепутаты Барановского горсовета Житомирской области Украины на очередном заседании запретили деятельность Украинской Православной Церкви. Об этом сообщают на странице города в соцсетях, передаёт «Союз православных журналистов».

«На такой шаг в Барановской терробщине пошли, прежде всего, чтобы не допустить угроз для нацбезопасности страны в период военного положения. Ответственность и контроль за претворение в жизнь возложены на постоянную комиссию по гуманитарным вопросам, законности и депутатской этике», — говорится в сообщении.

Ранее деятельность Украинской Православной Церкви была также запрещена в ряде районов Киевской и других областей Украины. Причём в Офисе Президента Украины продолжают игнорировать подобного рода события, хотя именно президент страны является гарантом Конституции.

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